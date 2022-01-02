2 января - 2-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 363 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 20 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день интроверта, День мотивации и вдохновения, День научной фантастики, День швейцарского сыра.

В США - День личного тренера, День ограничения скорости 55 миль в час, День "Поднимите его на флагшток и посмотрите, нравится ли это кому-нибудь", День шведского стола, День бросания кекса, День профитролей, на Гаити - День предков, в Черногории - Куриное Рождество, в Бутане - День зимнего солнцестояния, в Швейцарии - День святого Бертольда, в ЮАР - Карнавал Капсе-Клопсе, в Испании - День завершения Реконкисты.

Памятные даты 2 января, годовщины и события

В 1788 году Джорджия стала 4-м штатом, ратифицировавшим конституцию Соединённых Штатов.

В 1835 году в Габрове открылась первая в Болгарии светская школа.

Читайте также2 января: народный праздник и обычаи, что нельзя делатьВ этот день в 1839 году Луи Дагер, французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии, произвел первую в истории фотосъемку Луны. В августе того же года процесс получения дагерротипа был презентован широкой общественности. Через год, в 1840 году, первую фотографию Луны через телескоп сделал американец Дрейпер. В 20 веке научные данные подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы "Аполлон". Впервые человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

В 2020 году Нидерланды прекратили использовать название "Голландия" в качестве символа страны на ее официальном логотипе. Прежде на официальном логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово "Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за ними следует слово Netherlands - название Нидерландов на английском языке. Авторы логотипа не стали использовать полное название Нидерландов на английском - The Netherlands, объяснив это требованиями к внешнему виду логотипа.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 2 января чтит память Игнатия Богоносца. Он был наделен даром исцеления. День идеально подходит для уборки в доме, а также для повторений колядок, ведь скоро наступит главный праздник года - Рождество. В народе день называли "Гостевик".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться и ссориться, а также тяжело физически работать.

Приметы на 2 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на деревьях иней - будет ясно;

небо звездное - будет богатый урожай;

громко щебечут синицы - ждите долгих и холодных дней;

какой будет погода 2 января, таким будет и август.

Именины 2 января

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана и Антона.

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