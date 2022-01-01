В этот день в мире отмечаются Новый год, Всемирный день мира, Международный день похмелья, День выпускания хлопушек на свободу, День всемирных молитв о мире, День единой европейской валюты, Международный день дхоти и топи, День общественного достояния.
В США - День острова Эллис, День обязательств, День новогоднего списка на бесславие, День авторского права, День коктейля "Кровавая Мэри", День дарения яблок, День семьи, в Канаде - День заплыва "полярных медведей", на Кубе - День освобождения, Триумф революции, в Болгарии - Васильев день, в Судане – День независимости, в Литве - День флага, в Тайване - День основания Китайской Республики, в Камеруне - День независимости, в Словакии - День образования Словацкой республики, в Чехии - День восстановления независимого Чешского государства, на Гаити - День независимости, в Британии - День "Первой ноги", в Индии - День калпатару, в Итали - День Конституции, в Аргентине - Фестиваль Чакарера.
Памятные даты 1 января, годовщины и события
В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.
Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после него1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.
В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.
В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.
В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.
В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.
1 января 1993 года произошел распад Чехословакии.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 1 января чтит память былинного Ильи Муромца. В народе праздник назвали "Новый год - к весне поворот".
Что сегодня нельзя делать
В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой - как встретите Новый год, так его и проведете. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь неприятности в семью на весь год.
Приметы на 1 января
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- много снега - год будет урожайным;
- иней на деревьях - февраль будет лютым.
Именины 1 января
Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.