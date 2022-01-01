1 января - 1-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 364 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Новый год, Всемирный день мира, Международный день похмелья, День выпускания хлопушек на свободу, День всемирных молитв о мире, День единой европейской валюты, Международный день дхоти и топи, День общественного достояния.

В США - День острова Эллис, День обязательств, День новогоднего списка на бесславие, День авторского права, День коктейля "Кровавая Мэри", День дарения яблок, День семьи, в Канаде - День заплыва "полярных медведей", на Кубе - День освобождения, Триумф революции, в Болгарии - Васильев день, в Судане – День независимости, в Литве - День флага, в Тайване - День основания Китайской Республики, в Камеруне - День независимости, в Словакии - День образования Словацкой республики, в Чехии - День восстановления независимого Чешского государства, на Гаити - День независимости, в Британии - День "Первой ноги", в Индии - День калпатару, в Итали - День Конституции, в Аргентине - Фестиваль Чакарера.

Памятные даты 1 января, годовщины и события

В 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

Читайте такжеВыходные в январе: как Украина отдыхает на Новый год и после него1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

1 января 1993 года произошел распад Чехословакии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 января чтит память былинного Ильи Муромца. В народе праздник назвали "Новый год - к весне поворот".

Что сегодня нельзя делать

В Новый год нельзя заниматься тяжелой работой - как встретите Новый год, так его и проведете. Нельзя ругаться и ссориться, чтобы не привлечь неприятности в семью на весь год.

Приметы на 1 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много снега - год будет урожайным;

иней на деревьях - февраль будет лютым.

Именины 1 января

Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.

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