Что можно и нельзя делать на православный праздник 18 февраля.

Сегодня православные чтят память одной из первых христианских святых - мученицы Агаты, или Агафьи. По традиции 18 февраля освящают хлеб с солью.

Церковный праздник 18 февраля - святой мученицы Агафии

Святая Агафия родилась в III веке на Сицилии. Родом была из богатой и знатной семьи. Многие засылали к ней сватов, в том числе и городской префект Квициан, но Агата решила посвятить себя служению Богу. Градоначальник решил отомстить: девушку схватили и определили в публичный дом, а затем судили. После Агату долго пытали, а затем бросили в темницу. Мученица истекала кровью, когда ей явился апостол Петр с ангелом. Он исцелил ее раны и отворил дверь, но Агата отказалась бежать, чтобы за это не наказали охранников. Святую сожгли на костре и, по преданию, в тот самый момент началось землетрясение. Когда испуганные жители потушили огонь, девушка была мертва. Через год после смерти святой на острове проснулся вулкан Этна. Жители стали усердно молиться Агате о спасении, и лава не дошла до города.

С тех пор святую почитают как защитницу от пожаров и наводнений, покровительницу жилища и домашнего скота, в первую очередь - коров. В народе Агафью прозвали Скотницей, Поминальницей, Коровницей. В этот день в католических и православных храмах освящали хлеб с солью. Их хранили в доме как оберег, кормили этим хлебом домашних животных, чтобы защитить от болезней, а в случае пожара бросали в огонь.

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Православный праздник 18 февраля - праздник иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

Икону "Взыскание погибших" относят примерно к VI-VII веку. Ее также называют "Избавлением от бед страждущих". Слово "погибшие" в названии иконы не относится к умершим - имеются в виду люди заблудшие, потерявшиеся, пропавшие. Обращаясь к этой иконе, просят помочь спасти тех, кто не видит Господа, у кого в жизни нет покаяния и веры, тех, кому хуже и сложнее. Пресвятая Богородица молится за просящего и дает ему силы, а отчаявшимся помогает обрести радость, свет и любовь.

Приметы 18 февраля

Приметы этого дня говорили о будущей погоде:

если на Агафью мороз - весна будет ранней, а лето - сухим и жарким;

если на 18 февраля нет снега - лето будет засушливым;

если тепло на Агафью - холодов больше не будет, готовьтесь встречать весну.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в ночь на 18 февраля нельзя было спать - в дом могла проникнуть нечистая сила и завладеть душами спящих. Также нельзя было после заката выходить из дома и смотреть в окно, особенно женщинам - из-за этого они могли лишиться красоты. Сны, увиденные в ночь на 18 февраля, сбудутся в ближайшие 20 дней.

Если 18 февраля попросят помощи нищие или бездомные, то им ни в коем случае нельзя отказывать - можно самому оказаться на их месте.

Что можно делать 18 февраля

На Агафью Коровницу обязательно ездили на кладбище и поминали покойных родственников и близких. Также устраивали небольшие поминки дома.

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