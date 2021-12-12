Какой православный праздник 12 декабря отмечают верующие и что нужно делать в этот день - читайте на УНИАН.

Святой Парамон и еще 370 христиан жили во времена правления Декия. В III веке правитель Анилин воздвиг гонения на православных. За ним вели 370 человек, во время прохождения возле языческого капища он хотел заставить христиан поклониться идолам, но не смог. Анилин осудил их на казнь, так же, как и святого Парамона, который шел мимо и тоже не поддержал такое деяние. За это Парамона убили, а после умертвили всех остальных.

В честь памяти мучеников сегодня отмечается народный праздник 12 декабря - Парамонов день.

Православный праздник 12 декабря - день памяти Акакия Синайского

Акакий жил в VI веке и 9 лет служил злонравному старцу. Вел благочестивую жизнь, много молился и верил в Господа. Стойко переносил все приказы и выполнял указания, однако счастья от этого не имел. Когда Акакий скончался, люди спрашивали, правда ли он умер. Святой из гроба сам отвечал, что не умер, так как тому, кто послушен, умереть невозможно. После смерти Акакия тот старец исповедовался во всех грехах и стал вести благую жизнь.

Приметы 12 декабря

снег еще не выпал - зимой его не будет;

на Парамонов день утро ясное - пасмурных дней в декабре не предвидится;

снег идет крупными хлопьями - зима будет теплой;

сугробы лежат на улицах - год обещает быть удачным.

Что сегодня нельзя делать

Несмотря на то, что в этот день принято чистить крыши от снега, лопаты использовать нельзя. Также запрещено шить, вязать и заниматься любым физически тяжелым трудом. Подметать полы тоже не стоит - можете вымести удачу. Старайтесь не занимать деньги - вместе с ними вы заберете негативную энергетику владельца.

Что можно делать 12 декабря

Вопреки другим дням, сегодня рекомендуется попросить у соседей соль, сахар, молоко или яйца - так вы привлечете к себе удачу. Также, согласно народным поверьям, 12 декабря девушки могут погадать на жениха, чтобы узнать, как скоро и за кого они выйдут замуж.

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Автор: Кристина Кащавцева