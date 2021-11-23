В христианстве именины считаются важным днем, когда верующий и его святой тезка обретают духовную связь. В свой день именин можно обратиться к одноименному святому с молитвой или просьбой, и он обязательно поможет вам.
Парам, которые ожидают ребенка, особенно важно знать, какие именины в декабре отмечает церковь. Если мальчик или девочка получат имя из списка именин в день своего рождения, то ангел-хранитель будет оберегать их всю жизнь.
Мужские и женские именины в декабре 2021
1 декабря: Николай, Роман.
2 декабря: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян.
3 декабря: Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татьяна, Фекла.
5 декабря: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Прасковья.
6 декабря: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян.
7 декабря: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Симон, Ян, Августина, Екатерина, Катарина.
8 декабря: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.
9 декабря: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.
10 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла.
11 декабря: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Фома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Прасковья.
12 декабря: Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.
13 декабря: Андрей, Иван, Ян.
14 декабря: Антон, Дмитрий.
15 декабря: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Соломон, Степан, Теодор, Федор, Ян, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрена, Мирра, Тамара, Феврония.
16 декабря: Андрей, Гавриил, Георгий, Егор, Иван, Николай, Савва, Теодор, Федор, Ян, Гликерия.
17 декабря: Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Ян, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.
Читайте такжеРождественский пост 2021: продолжительность, правила питания и меню на каждый день18 декабря: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.
19 декабря: Максим, Николай.
20 декабря: Антон, Василий, Григорий, Дементий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Нил, Павел, Петр, Сергей, Ян.
21 декабря: Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса.
22декабря: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Степан, Анна, Ефросинья.
23 декабря: Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Фома, Яков, Ян, Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Евлалия, Татьяна, Фекла.
24 декабря: Аифал, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Петр, Эмиль, Ян.
25декабря: Александр.
26 декабря: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Эмиль, Яков, Ян, Анастасия, Люция.
27 декабря: Илларион, Николай.
28 декабря: Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Сюзанна.
29 декабря: Александр, Аркадий, Владимир, Вольдемар, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.
30 декабря: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан, Ян.
31 декабря: Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Вера, Елизавета, Зоя, София.