Чтобы выбрать удачное имя для рожденного в последний месяц года малыша, нужно знать, какие именины в декабре празднует церковь.

В христианстве именины считаются важным днем, когда верующий и его святой тезка обретают духовную связь. В свой день именин можно обратиться к одноименному святому с молитвой или просьбой, и он обязательно поможет вам.

Парам, которые ожидают ребенка, особенно важно знать, какие именины в декабре отмечает церковь. Если мальчик или девочка получат имя из списка именин в день своего рождения, то ангел-хранитель будет оберегать их всю жизнь.

Мужские и женские именины в декабре 2021

1 декабря: Николай, Роман.

2 декабря: Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Теодор, Тимофей, Федор, Яков, Ян.

3 декабря: Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Демьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф, Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татьяна, Фекла.

5 декабря: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Теодор, Федор, Яков, Ян, Ярополк, Прасковья.

6 декабря: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар, Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян.

7 декабря: Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, Симон, Ян, Августина, Екатерина, Катарина.

8 декабря: Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.

9 декабря: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.

10 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла.

11 декабря: Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор, Фома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Прасковья.

12 декабря: Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.

13 декабря: Андрей, Иван, Ян.

14 декабря: Антон, Дмитрий.

15 декабря: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Соломон, Степан, Теодор, Федор, Ян, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Матрена, Мирра, Тамара, Феврония.

16 декабря: Андрей, Гавриил, Георгий, Егор, Иван, Николай, Савва, Теодор, Федор, Ян, Гликерия.

17 декабря: Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Серафим, Ян, Анастасия, Варвара, Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна, Юлиана.

Читайте такжеРождественский пост 2021: продолжительность, правила питания и меню на каждый день18 декабря: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

19 декабря: Максим, Николай.

20 декабря: Антон, Василий, Григорий, Дементий, Иван, Игнат, Лев, Михаил, Нил, Павел, Петр, Сергей, Ян.

21 декабря: Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса.

22декабря: Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Степан, Анна, Ефросинья.

23 декабря: Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Фома, Яков, Ян, Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Евлалия, Татьяна, Фекла.

24 декабря: Аифал, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Петр, Эмиль, Ян.

25декабря: Александр.

26 декабря: Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Эмиль, Яков, Ян, Анастасия, Люция.

27 декабря: Илларион, Николай.

28 декабря: Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан, Сюзанна.

29 декабря: Александр, Аркадий, Владимир, Вольдемар, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

30 декабря: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан, Ян.

31 декабря: Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Теодор, Федор, Ян, Вера, Елизавета, Зоя, София.

Автор: Екатерина Пулатова