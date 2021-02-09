Именины - это день церковного почитания святого, имя которого носит человек. Родители могут назвать ребенка церковным именем или дать имя святого при крещении. Из списка именин в день рождения малыша выбирают имя для мальчика или девочки. Считается, что святой, в честь которого назвали христианина, оберегает своего тезку от бед и сопровождает его по жизни.
Мужские именины 9 февраля
Дмитрий: происходит от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
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