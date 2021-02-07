Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает духовную связь со святым, в честь которого был назван. Считается, что святой оберегает людей, которые названы в честь него, сопровождает их по жизни и защищает от болезней и несчастий. Чтобы у ребенка появилось небесное покровительство, можно дать ему церковное имя. Мальчика или девочку называют именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша.
Мужские именины 7 февраля
Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слова алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Анатолий: форма древнегреческого имени Анатолиос, от слова анатоле - "житель Анатолии", "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет".
Борис: образовано от старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе", от тюркского барыш - "выгода".
Виталий: от римского родового имени Vitalis - "жизненный", "полный жизни".
Владимир: происходит от древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" - владеть, и "мир" - "повелитель мира".
Вольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Степан: форма т древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Феликс: происходит от латинского felix - "счастливый".
Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".
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