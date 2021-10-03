В этот день отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Именины 3 октября 2021: мужские имена

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, которое переводится как "царский, царственный";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан, означающего "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн "помилованный Богом";

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, которое происходит от слова "хиларос" - то есть "радостный, веселый";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, которое переводиться как "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Олег - от древнескандинавского имени Hélgi. Оно, в свою очередь, в переводе означает "священный, святой";

Евстафий - народная форма греческого имени Евстафий, которое имеет значения "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий"; от греческого имени Евстахий - то есть "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся";

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийТеодор - в переводе с латинского языка означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос), которое переводится как "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Именины 3 октября 2021: женские имена

Татьяна - от греческого слова "татто" имеет значение "учредительница", "устроительница"; также от римского родового имени Tatianus (же. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius).

Автор: Екатерина Пулатова