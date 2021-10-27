Сегодня православная церковь отмечает 6 мужских м 1 женские именины.

Православные верующие имеют давнюю традицию называть новорожденных детей в честь святых, которые почитаются в день рождения малыша. Считается, что таким образом ребенок обретет защитника на небесах. В день именин христианин обращается к своему небесному покровителю с просьбой или молитвой.

Мужские именины 27 октября

Максимилиан: произошло от римского родового имени Maximilianus, которое образовано от латинского Maximus - "величайший".

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Назар: образовано от имени Nazarius - "тот, кто родом из Назарета", в переводе с иврита значит "тот, кто посвятил себя богу".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень".

Игнат: форма римского родового имени Egnatius, от латинского слова ignis, то есть "огонь".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль, что значит "равный Богу".

Женские именины 27 октября

Прасковья: форма древнегреческого имени Параскеве - "ожидание", "пятница".

Автор: Екатерина Пулатова