Именинники 27 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Каждый день отмечается один или даже несколько святых, и люди, которые названы их именами, отмечают свой День ангела.
Однако бывают и случаи, когда нет вариантов женских (такое бывает чаще) или мужских имен для конкретного дня. В этом случае не будет ошибкой назвать новорожденного малыша именем святого, которого поминали в ближайшие после рождения ребенка дни.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 27 июня.
Именины 27 июня 2020: мужские имена
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Александр - от древнегреческого имени Александрос (алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек").
Владимир - от древнерусского имени Володимиръ ("владеть" + "мир") и от древнескандинавского имени Valdimirr (valdr - "властитель, правитель" + mirr - "знаменитый, славный").
Георгий - от древнегреческого имени Георгиос (происходит от георгос - "земледелец", "обрабатывающий землю"). Егор - славянский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "обрабатывающий землю").
Елисей - от древнееврейского имени Элиша ("Бог - спасение"), один из вариантов произношения имени Одиссей (происходит от греческого имени Одюссеус - "сердитый", "гневный").
Мстислав - от древнерусского мстить ("мстить" + "слава", то есть "славный защитник").
Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов").
Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", малый", "незначительный", "младший".
Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus (происходит от древнееврейского срафим - "огненный").
Именины 27 июня 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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