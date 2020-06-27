Именинники 27 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день в церковном календаре упоминаются только мужские имена в честь православных святых.

Каждый день отмечается один или даже несколько святых, и люди, которые названы их именами, отмечают свой День ангела.

Однако бывают и случаи, когда нет вариантов женских (такое бывает чаще) или мужских имен для конкретного дня. В этом случае не будет ошибкой назвать новорожденного малыша именем святого, которого поминали в ближайшие после рождения ребенка дни.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 27 июня.

Именины 27 июня 2020: мужские имена

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Александр - от древнегреческого имени Александрос (алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек").

Владимир - от древнерусского имени Володимиръ ("владеть" + "мир") и от древнескандинавского имени Valdimirr (valdr - "властитель, правитель" + mirr - "знаменитый, славный").

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос (происходит от георгос - "земледелец", "обрабатывающий землю"). Егор - славянский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "обрабатывающий землю").

Елисей - от древнееврейского имени Элиша ("Бог - спасение"), один из вариантов произношения имени Одиссей (происходит от греческого имени Одюссеус - "сердитый", "гневный").

Мстислав - от древнерусского мстить ("мстить" + "слава", то есть "славный защитник").

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов").

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", малый", "незначительный", "младший".

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus (происходит от древнееврейского срафим - "огненный").

Именины 27 июня 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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