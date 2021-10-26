Сегодня церковь отмечает 7 мужских и 1 женские именины.

Именины – это особенный день церковного календаря, посвященный почитанию памяти одноименных святых и мучеников. В эту дату христианин устанавливает духовную связь со своим святым тезкой.

26 октября отмечают именины и День ангела 7 мужских и 1 женское имя. Церковный календарь подскажет, как назвать ребенка и кого поздравить с Днем ангела.

Мужские именины 26 октября

Никита: от древнегреческого имени Никетас - "победитель".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "тот кто держится за пятку".

Антон: образовано от древнегреческого антао - "сталкиваться", "вступать в бой".

Иннокентий: от латинского innocens - "безобидный", "невинный".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".

Трофим: происходит от древнегреческого имени Трофимос, что означает "кормилец", "воспитанник".

Вениамин: произошло от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Женские именины 26 октября

Злата: от древнегреческого слова хриса - "золотая".

Автор: Екатерина Пулатова