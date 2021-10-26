Именины – это особенный день церковного календаря, посвященный почитанию памяти одноименных святых и мучеников. В эту дату христианин устанавливает духовную связь со своим святым тезкой.
26 октября отмечают именины и День ангела 7 мужских и 1 женское имя. Церковный календарь подскажет, как назвать ребенка и кого поздравить с Днем ангела.
Мужские именины 26 октября
Никита: от древнегреческого имени Никетас - "победитель".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "тот кто держится за пятку".
Антон: образовано от древнегреческого антао - "сталкиваться", "вступать в бой".
Иннокентий: от латинского innocens - "безобидный", "невинный".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос, то есть "победитель народов".
Трофим: происходит от древнегреческого имени Трофимос, что означает "кормилец", "воспитанник".
Вениамин: произошло от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Женские именины 26 октября
Злата: от древнегреческого слова хриса - "золотая".