Сегодня в церковном календаре значатся 1 именины.

Именины - это духовный день рождения человека, когда он сближается со своим небесным покровителем и устанавливает с ним особую связь. В день именин принято обращаться к своему тезке, которого почитает церковь, и молиться ему о здоровье и семейном счастье. День ангела отмечают раз в году: в тот день чествования святого, который ближе всего к дате рождения. Также родители дают имя ребенку из списка именин за день, когда родился малыш. Сегодня свои именины отмечают только обладатели одного имени.

Мужские именины 25 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из двух слов: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

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Автор: Екатерина Пулатова