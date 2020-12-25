Именины - это духовный день рождения человека, когда он сближается со своим небесным покровителем и устанавливает с ним особую связь. В день именин принято обращаться к своему тезке, которого почитает церковь, и молиться ему о здоровье и семейном счастье. День ангела отмечают раз в году: в тот день чествования святого, который ближе всего к дате рождения. Также родители дают имя ребенку из списка именин за день, когда родился малыш. Сегодня свои именины отмечают только обладатели одного имени.
Мужские именины 25 декабря
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из двух слов: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".
Читайте также другие новости:
- Выходные на Новый год и Рождество 2021: сколько отдыхают украинцы в декабре и январе
- Наряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинам
- Именинники января: кто и когда отмечает именины, как назвать ребенка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram