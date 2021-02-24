Сегодня обладатели 6 мужских имен празднуют свои именины.

Христиане раз в году отмечают свои именины, когда они обращаются к своим святым тезкам и просят у них благополучия и защиты от бед. Именинами считается следующая за днем рождения человека или совпадающая с ним дата памяти святого. Это большой праздник для верующих, который считается духовным днем рождения.

Мужские именины 24 февраля

Всеволод: образовано от древнерусских слов вьсь - "весь" и володѣти - "владеть", т.е. "владеющий всем", "всевластный".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Захар: произошло от имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

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Автор: Екатерина Пулатова