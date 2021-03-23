Сегодня отмечаются именины 11 мужских и 4 женских имен.

Именины - это день церковного почитания святых и мучеников, когда тезки святых отмечают свой День ангела. Среди верующих родителей существует традиция, по которой имя ребенку выбирали из церковного календаря. Мальчика или девочку называли одним из имен святых, которых чтила церковь в день рождения малыша. Святой оберегает своих тезок по жизни и защищает от бед.

Мужские именины 23 марта

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Марк: произошло от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Женские именины 23 марта

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

Галина: образовано от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "штиль".

Ника: происходит от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".

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Автор: Екатерина Пулатова