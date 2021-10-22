Сегодня отмечают День ангела обладатели 7 мужских имен.

Православный календарь вспоминает сегодня 7 святых и мучеников, и посвящает день их именам. Тезки святых отмечают именины и обращаются к своим небесным покровителям. Родители могут выбрать имя ребенку из списка именин 22 октября.

Мужские именины 22 октября

Константин: от латинского слова constans, что переводится "постоянный", "стойкий".

Севастьян: образовано от греческого слово sebastos "почитаемый", "священный".

Ибрагим: арабская форма библейского и еврейского имени Авраам, что значит "родоначальник", "отец народов".

Степан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб, переводится как "держащийся за пятку".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".

Максим: форма римского родового имени Максимус, то есть "величайший".

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Автор: Екатерина Пулатова