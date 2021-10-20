Сегодня по церковному календарю отмечают 7 мужских и 1 женские именины.

20 октября христиане чтят память великих святых и мучеников, а их тезки отмечают свои именины. В этот день церковный православный календарь вспоминает 7 мужских и 1 женское имя.

Из списка именин можно выбрать имя для рожденного 20 октября ребенка. Так у малыша появится небесная защита.

Мужские именины 20 октября

Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, происходит от греческого леонтейос - "львиный".

Демьян: форма древнегреческого имени Дамианос, от слова дамазо - "приручать", "подчинять".

Сергей: от римского родового имени Сергиус - "знатный", "высокий".

Иосиф: форма древнееврейского имени Йосеф, переводится как "Яхве воздаст".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" или от французского marquis - "маркиз".

Юлиан: происходит от латинского "из рода Юлиев", "июльский".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос, означает "победитель народов".

Женские именины 20 октября

Пелагея: произошло от древнегреческого имени Пелагиа, то есть "морская"

Автор: Екатерина Пулатова