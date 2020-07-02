Именинники 2 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В церковном календаре на сегодня несколько мужских и одни женские именины.

Каждый день почитается один или сразу несколько святых. Давая имя в день святого, родители обеспечивают своему ребенку неразрывную связь с его покровителем. А люди, названные их именами, отмечают свой День ангела.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 2 июля.

Именины 2 июля 2020: мужские имена

В православном календаре на 2020 год указаны на второй день июля именины для тех, кто при крещении получил следующие мужские имена:

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Варлаам – имя халдейского происхождения (означает "сын народа халдейского");

Иван – от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Фаддей – от древнееврейского имени, которое переводится как "похвала"; разговорное Фадей;

Ян – польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан (что означает "Яхве милостив").

Именины 2 июля 2020: женские имена

По церковному православному календарю в этот день отмечается одни женские именины. Рожденных 2 июля девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровителя, стоит назвать таким именем:

Мария – от древнееврейского имени Мирьям (в переводе означает "желанная", "горькая", "безмятежная").

Это женское имя является очень распространенным во многих странах мира. Среди святых с именем Мария первой на ум приходит мать Иисуса Христа – Дева Мария. Такое имя также было и у ученицы Христа – Магдалины.

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