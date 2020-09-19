Сегодня празднуются 12 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 19 сентября празднуются 13 именин: 12 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 19 сентября 2020: мужские имена

Читайте такжеПравославные праздники в сентябре: церковный календарь на первый месяц осениСогласно церковному православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из таких имен:

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос - «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»;

Архип - от древнегреческого имени Архиппос («господствующий над лошадьми, управляющий лошадьми»);

Всеволод - от древнерусских вьсь - «весь» + володѣти - «владеть», то есть «владеющий всем», «всевластный»;

Давид - от древнееврейского имени Давид («любимый»);

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос («принадлежит богу Дионису»);

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - «посвященный Деметре (богине плодородия)», «земледелец»;

Иван - от древнееврейского имени Йоханан «Яхве милостивый», от древнеиудейского Иоанн «помилованный Богом»;

Кирилл - от древнегреческого имени Кюриллос, происходящего от слова кюриос («владыка, Властелин, господин, Господь»). В переводе с персидского языка - «солнце»;

Константин - от латинского слова constans («постоянный», «стойкий»);

Макар - от древнегреческого Макариос - «благословение», «блаженный», «счастливый»;

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль («равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»);

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»).

Именины 19 сентября 2020: женские имена

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыРожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Фекла - от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава».

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Автор: Алина Вишневская