Сегодня отмечают именины 4 мужских имени.

Православные христиане имеют традицию называть детей в честь святых, которые почитаются в день рождения малыша. Таким образом новорожденный создаст связь с небесами и получит своего Ангела-хранителя. День ангела отмечается в ту дату, которая ближе всего ко дню рождения человека.

Мужские именины 19 октября

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, что означает "Яхве милостив", происходит от древнеиудейского Иоанн, то есть "помилованный Богом".

Макар: происходит от древнегреческого макариос, переводится как "благославенный", "счастливый", "блаженный".

Иван: другая форма древнееврейского имени Йоханан.

Фома: форма имени Томас, которое произошло древнееврейского теом - "близнец".

Автор: Екатерина Пулатова