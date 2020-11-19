Среди православных существует традиция называть детей в честь святых, которых чествует церковь в день рождения малыша. Таким образом у новорожденного появится свой Ангел-хранитель и небесная защита от несчастий. Тезки святых отмечают свои именины в тот день почитания святого, который ближе всего к дате рождения.
Календарь церковных именин поможет выбрать имя для мальчика и девочки и подскажет, у каких имен День ангела. Сегодня отмечается 17 именин: 11 мужских и 6 женских.
Мужские именины 19 ноября
Анатолий: происходит от древнегреческого анатоле - "рассвет", "восточный", "восток", "восход солнца", "житель Аркадии".
Арсений: образовано от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Виктор: с латинского victor - "победитель".
Гавриил: происходит от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Герман: от латинского слова germanus - "братский", "родной", "настоящий".
Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Лука: образовано от латинского lux - "свет".
Никита: от древнегреческого имени Никетас, что означает "победитель".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: произошло от римского имени Paulus - "младший", "скромный", "малый".
Женские именины 19 ноября
Александра: женская форма имени Александр, от древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Ефросинья: от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
Клавдия: женская форма от Клавдий, от латинского слова claudus - "хромать".
Матрена: от латинского matrona - "почтенная замужняя женщина".
Нина: от еврейского слова нин - "правнучка", от шумерского нин - "госпожа".
Серафима: женский вариант имени Серафим, от древнееврейского срафим - "огненная".
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