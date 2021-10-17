17 октября отмечают именины 11 мужских и 2 женских имени.

Православная церковь каждый день вспоминает выдающихся святых в церковном календаре. Родители могут выбрать имя для ребенка из такого календаря. Так мальчик или девочка обретут своего ангела-хранителя на небесах.

Мужские именины 17 октября

Тихон: имя в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай" от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.

Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Владимир: древнерусское имя Володимѣръ, состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир", прозошло от древнескандинавского имени Valdimárr: "славный правитель".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос, переводится как "победитель народов".

Вольдемар: от немецких слов: waltan "управлять, властвовать" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "тот, кто держится за пятку".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "твердый", "надежный".

Михаил: имя произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу".

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие праздники отмечаем во втором месяце осениПавел: образовано от римского родового имени Паулус, что означает "младший", "скромный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос, переводится как "корона", "венец".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос, означает "царский".

Женские именины 17 октября:

Вероника: от древнегреческого имени Ференике: феро - "приносить" и нике "победа".

Виринея: переводится с латинского "молодая", "цветущая"

Автор: Екатерина Пулатова