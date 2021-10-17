Православная церковь каждый день вспоминает выдающихся святых в церковном календаре. Родители могут выбрать имя для ребенка из такого календаря. Так мальчик или девочка обретут своего ангела-хранителя на небесах.
Мужские именины 17 октября
Тихон: имя в переводе с греческого языка означает "судьба", "случай" от имени древнегреческой богини удачи Тюхе.
Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Владимир: древнерусское имя Володимѣръ, состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир", прозошло от древнескандинавского имени Valdimárr: "славный правитель".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос, переводится как "победитель народов".
Вольдемар: от немецких слов: waltan "управлять, властвовать" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.
Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "тот, кто держится за пятку".
Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "твердый", "надежный".
Михаил: имя произошло от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу".
Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие праздники отмечаем во втором месяце осениПавел: образовано от римского родового имени Паулус, что означает "младший", "скромный".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос, переводится как "корона", "венец".
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос, означает "царский".
Женские именины 17 октября:
Вероника: от древнегреческого имени Ференике: феро - "приносить" и нике "победа".
Виринея: переводится с латинского "молодая", "цветущая"