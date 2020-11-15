В этот ноябрьский день, согласно церковному календарю, отмечаются только мужские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеМихайлов день 2020: когда отмечаем, традиции и запреты праздникаРебенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 15 ноября. Так, по церковному православному календарю в этот день празднуются только мужские именины.

Именины 15 ноября: мужские имена

Согласно православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Константин - имя происходит от латинского слова constans, которое переводится как "постоянный", "устойчивый".

Маркиян - имя образовано от римского родового имени Marcius. В переводе означает "сын Марка", "принадлежащий Марку".

Именины 15 ноября женские имена

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Женских имен на сегодня в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот осенний день девочку с соблюдением православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская