Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.
Читайте такжеМихайлов день 2020: когда отмечаем, традиции и запреты праздникаРебенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 15 ноября. Так, по церковному православному календарю в этот день празднуются только мужские именины.
Именины 15 ноября: мужские имена
Согласно православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:
Константин - имя происходит от латинского слова constans, которое переводится как "постоянный", "устойчивый".
Маркиян - имя образовано от римского родового имени Marcius. В переводе означает "сын Марка", "принадлежащий Марку".
Именины 15 ноября женские имена
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Женских имен на сегодня в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот осенний день девочку с соблюдением православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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