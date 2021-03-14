Сегодня празднуется 9 мужских и 8 женских именин.

В церковной традиции принято раз в году отмечать свои именины - дни памяти святого, имя которого носит человек. Именины отмечают в тот День ангела, который ближе всего ко дню рождения человека или совпадает с ним. Календарь церковных именин от УНИАН подскажет, кого сегодня стоит поздравить с именинами и как назвать новорожденного ребенка.

Мужские именины 14 марта

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Вениамин: форма древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Нестор: образовано от древнегреческого имени Нестор, от слова ностео - "возвращаться", "отправляться", "благополучно уходить".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Женские именины 14 марта

Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".

Дарья: женская форма имени Дарейос, от древне-персидских слов dāraya - "держать", "обладать" + vau - "добро", а также от слова дар - "дарованная", "подаренная", в переводе с ирландского языка - "скалистая гора", "невысокий".

Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".

Матрена: произошло от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

Надежда: образовано от древнегреческого имени Элпис - "надежда".

Ольга: от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

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Автор: Екатерина Пулатова