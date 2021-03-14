В церковной традиции принято раз в году отмечать свои именины - дни памяти святого, имя которого носит человек. Именины отмечают в тот День ангела, который ближе всего ко дню рождения человека или совпадает с ним. Календарь церковных именин от УНИАН подскажет, кого сегодня стоит поздравить с именинами и как назвать новорожденного ребенка.
Мужские именины 14 марта
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Вениамин: форма древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Нестор: образовано от древнегреческого имени Нестор, от слова ностео - "возвращаться", "отправляться", "благополучно уходить".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 14 марта
Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".
Дарья: женская форма имени Дарейос, от древне-персидских слов dāraya - "держать", "обладать" + vau - "добро", а также от слова дар - "дарованная", "подаренная", в переводе с ирландского языка - "скалистая гора", "невысокий".
Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
Матрена: произошло от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
Надежда: образовано от древнегреческого имени Элпис - "надежда".
Ольга: от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая", древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".
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