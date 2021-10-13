В этот день отмечаются 15 мужских и женских именин.

В день именин люди обращаются к своему покровителю, ведь святой, как и ангел, оберегает своего "тезку".

Согласно церковному православному календарю, 13 октября отмечаются 15 именин: 12 мужских и 3 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 13 октября 2021: мужские имена

Сегодня свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Акакий - от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, которое означает "защитник";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос, переводится как "царский, царственный";

Вячеслав - от древнерусских вяче - "больше, более" + "мир", то есть "самый славный", "более славный";

Григорий - от древнегреческого слова григорео, которое переводится как "не спать", "быть бдительным", "не спящий";

Матфей - от древнееврейского имени Матфей, которое переводится как "дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий человек";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль, означающего "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое в переводе означает "камень", "твердый", "надежный";

Семен - от древнееврейского имени Шимон, которое имеет значение "Бог услышал";

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим - то есть "огненный".

Именины 13 октября 2020: женские имена

Рожденных в этот день девочек, чтобы имя стало для них оберегом, согласно православному календарю, стоит назвать одним из нижеуказанных имен:

Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникАполлинария - женская форма от Аполлинарий, происходит от латинского имени Apollinaris - "Аполлонов", "принадлежащий Аполлону";

Александра - женская форма от имени Александр, происходящего от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Полина - имя имеет греческое происхождение, является сокращенной формой от мужского имени Аполлинарий, что означает "Аполлонов", "принадлежащий Аполлону".

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Автор: Иван Бойко