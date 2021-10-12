Сегодня, согласно православному календарю, отмечаются 4 мужских и 1 женские именины

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых. Одноименный святой будет всю жизнь оберегать человека и благословлять по жизни. Поэтому детям выбирают имя из списка церковных именин.

Именины 12 октября 2021: мужские имена

Иван - от древнееврейского имени Йоханан, имеющего значение "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн - то есть "помилованный Богом";

Киприан - имя образовано от римской фамилии Киприан, которая означает "с Кипра" или "киприот";

Феофан - мужское имя греческого происхождения, в переводе означает "Богоявление";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, которое переводится как "Яхве (Бог) милостив".

Именины 12 октября 2021: женские имена

Виктория – имя происходит от латинского слова "Victoria", что в переводе означает "победа".

Автор: Екатерина Пулатова