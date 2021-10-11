В это воскресенье, согласно православному календарю, отмечаются 19 мужских и 5 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. В этот день христианин может обратиться к святому, чье имя получил при рождении. Святой защитит своего тезку и ответит на молитвы. Детям выбирают имена из списка именин, чтобы у них была небесная защита.

Именины 11 октября 2021: мужские имена

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Валентин - от римского родового имени Valentinus, которое происходит от другого родового имени - Valens, что означает "сильный", "крепкий", "здоровый";

Вячеслав - от древнерусских вяче - "больше, более" + "мир", то есть "самый славный", "более славный";

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос- "земледелец", "возделывающий землю";

Егор - вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю";

Еремей - славянский вариант имени Иеремия, происходящего от древнееврейского имени Йирмияху - то есть "Яхве (Бог) вознес";

Ибрагим - по арабской и тюркской версиям - "пророк", арабская форма имени Авраам; в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан, что означает "Яхве милостивый"; от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, которое происходит от хиларос, что переводится как "радостный, веселый";

Кирилл - от древнегреческого имени Кюриллос, происходящего от слова кюриос и означающего "владыка, властелин, господин, Господь"; в переводе с персидского языка - "солнце";

Макар - от древнегреческого макариос - то есть "благословение", "блаженный", "счастливый";

Марк - от греческого имени Маркос, происходящего от латинского слова marcus, которое имеет значение "молоток"; от французского marquis - "маркиз";

Нестор - от древнегреческого имени Нестор, происходящего от "ностео", которое переводится как "возвращаться, отправляться, благополучно уходить";

Евстафий - народная форма греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердо стоящий"; от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся";

Родион - от греческого слова "родеос" - "розовый"; также от греческого слова "родион" - "житель острова Родос"; форма древнегреческого имени Иродион - "герой", "героический";

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос), которое переводится как "дарованный Богом", "Божий дар";

Читайте такжеПокров Пресвятой Богородицы 2021: дата, история и обычаи праздникаХаритон - от древнегреческого имени Харитон, которое происходит от харис - то есть "красота", "благодать", "радость", "милость";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, которое означает "Яхве (Бог) милостив".

Именины 11 октября 2021: женские имена

Анна - от древнееврейского имени Ханна, которое, в свою очередь, означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость";

Мария - от древнееврейского имени Мирьям - то есть "желанная", "горькая", "безмятежная";

Татьяна - от греческого татто - "учредительница", "устроительница"; от римского родового имени Tatianus (же. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабінського царя Тита Татия (Titus Tatius);

Ульяна - форма имени Юлия, в переводе с латинского языка имеет значение "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая";

Юлиана - женская форма от Юлиан, происходящего от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - то есть "пушистая", "кудрявая".

Автор: Екатерина Пулатова