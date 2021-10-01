В первый день среднего месяца осени отмечаются именины для 13 мужчин и 5 женщин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 1 октября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 18 именин: 13 мужских и 5 женских.

Именины 1 октября 2021: мужские имена

Аркадий - от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный" от греческого слова "аркадос" - то есть "пастух";

Борис - от старославянского имени Борислав, которое переводится как "борец", "славный в борьбе"; от тюркского барыш - то есть "выгода";

Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин означает "сын правой руки";

Владимирг - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; также от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан, что означает "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн - то есть "помилованный Богом";

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от слова хиларос, которое означает "радостный, веселый";

Константин - от латинского слова constans, что переводится как "постоянный", "стойкий";

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль. Оно в переводе означает "равный, подобный Богу", испрошенный у Бога";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, что в переводе означает "защитник";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, имеющего значение "камень", "твердый", "надежный";

Сергей - от римского родового имени Sergius, которое переводится как "знатный", "высокий";

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЯн - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве милостив".

Именины 1 октября 2021: женские имена

Ариадна - от древнегреческого имени Ариадне, происходящего от ари - усилительный префикс "пре-" + адне - "непорочная", "чистая", "священная";

Арина - от древнегреческого имени Эйрене, которое означает "покой", "мир";

Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне, которое переводится как "веселье", "радость";

Ирина - от древнегреческого имени Эйрене - то есть "покой", "мир";

Софья - от древнегреческого имени Софиа, которое в переводе означает "мудрая", "мудрость", "знание".

Автор: Екатерина Пулатова