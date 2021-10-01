Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 1 октября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 18 именин: 13 мужских и 5 женских.
Именины 1 октября 2021: мужские имена
Аркадий - от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный" от греческого слова "аркадос" - то есть "пастух";
Борис - от старославянского имени Борислав, которое переводится как "борец", "славный в борьбе"; от тюркского барыш - то есть "выгода";
Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин означает "сын правой руки";
Владимирг - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир"; также от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";
Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";
Иван - от древнееврейского имени Йоханан, что означает "Яхве (Бог) милостив"; от древнеиудейского Иоанн - то есть "помилованный Богом";
Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от слова хиларос, которое означает "радостный, веселый";
Константин - от латинского слова constans, что переводится как "постоянный", "стойкий";
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль. Оно в переводе означает "равный, подобный Богу", испрошенный у Бога";
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, что в переводе означает "защитник";
Петр - от древнегреческого имени Петрос, имеющего значение "камень", "твердый", "надежный";
Сергей - от римского родового имени Sergius, которое переводится как "знатный", "высокий";
Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийЯн - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве милостив".
Именины 1 октября 2021: женские имена
Ариадна - от древнегреческого имени Ариадне, происходящего от ари - усилительный префикс "пре-" + адне - "непорочная", "чистая", "священная";
Арина - от древнегреческого имени Эйрене, которое означает "покой", "мир";
Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне, которое переводится как "веселье", "радость";
Ирина - от древнегреческого имени Эйрене - то есть "покой", "мир";
Софья - от древнегреческого имени Софиа, которое в переводе означает "мудрая", "мудрость", "знание".