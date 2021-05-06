Сегодня отмечаются именины трех родственных имен: Георгия, Юрия и Егора.

6 мая церковь чтит память святого мученика и чудотворца Георгия Победоносца. Имя Георгий означает "земледелец", "возделывающий землю". В этот день также отмечаются именины трех родственных имен: Георгия, Юрия и Егора. Этих мужчин следует поздравить с Днем ангела, а рожденного 6 мая мальчика можно наречь таким именем.

Поздравления с Днем ангела Георгия, Юрия и Егора

Ты мудр и славен, словно Юлий,

Который Цезарь, в Риме жил.

Так пожелаю же я, Юрий,

Что б ты по жизни мудр был!

И цель была, мечтанье было

Что б верность ты любви своей хранил,

Что б воплощалось все, что снилось

Ведь Бог тебе успеха, без таяния сулил!

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

К тебе сегодня, Юрий, ангелы летят,

С именинами поздравить тебя хотят,

Пусть счастье улыбается тебе всегда,

Пусть будет удивительной судьба.

Пускай тебе во всем везет,

Пускай успех огромнейший придет,

Пусть все мечты твои сбудутся на раз, два,

Пускай в душе всегда поет весна.

Твой праздник вновь, Георгий.

И мы спешим поздравить

Тебя сейчас с хорошим этим днем,

Ведь нам с тобой

Морозы и прохлада — все чепуха,

Уверен, будь ты в том.

Хотим, чтобы улыбкой начинался

Любой твой день, а ночь была светла.

Здоров чтоб был и в радости купался,

Чтоб было больше счастья и добра.

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Я с Днем Ангела поздравить

От души тебя спешу,

Пусть тебя всегда направит

Он на нужную тропу.

Помогает непременно,

От ошибки оградит,

Ангельским благословеньем

От несчастья защитит!

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!

***

Поздравляем с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он - поднимет, когда ты заплачешь - обрадует, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова