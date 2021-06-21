Обладатели 5 мужских и 1 женского имени сегодня празднуют свои именины.

Именины - это духовный день рождения христианина, когда он отмечает день церковной памяти святого, чье имя носит. Верующие родители выбирают новорожденному имя из списка именин, чтобы ангел-хранитель оберегал малыша. Календарь именин от УНИАН расскажет, кого стоит поздравить с днем ангела 21 июня.

Мужские именины 21 июня 2021 года

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 21 июня 2021 года

Мелания: образовано от латинского имени Melania, от древнегреческого имени Мелайна - "черная", "темная".

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Автор: Екатерина Пулатова