Именины - это духовный день рождения человека, когда он вспоминает своих одноименных святых. В свой день ангела человек почитает одноименного святого. Считается, что небесный тезка защищает христианина и покровительствует ему во всем. Чтобы ангел-хранитель оберегал малыша, для мальчика или девочки выбирают церковное имя.
Мужские именины 29 июня 2021 года
Константин: образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".
Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".
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