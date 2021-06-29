В этот день отмечаются именины 4 мужских имен.

Именины - это духовный день рождения человека, когда он вспоминает своих одноименных святых. В свой день ангела человек почитает одноименного святого. Считается, что небесный тезка защищает христианина и покровительствует ему во всем. Чтобы ангел-хранитель оберегал малыша, для мальчика или девочки выбирают церковное имя.

Мужские именины 29 июня 2021 года

Константин: образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

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Автор: Екатерина Пулатова