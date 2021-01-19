На Крещение принято святить воду и окунаться в ополонку.

Сегодня церковь отмечает праздник Крещения Господнего. В этот день прославляют обряд крещения тридцатилетнего Иисуса Христа в реке Иордан, который был совершен Иоаном Крестителем. После Крещения на Иисуса сошел Святой Дух в форме голубя, поэтому этот праздник также называют Богоявлением. В Украине существует обычай проводить 19 января крещенские купания - для этого в водоеме готовят прорубь и святят воду.

Открытки и поздравления с Крещением

Поздравляю вас с Крещением Господним —

Днем, когда крестился наш Господь.

И желаю крепкого здоровья,

Пусть растут удача и доход.

Пусть Крещение вас одарит счастьем

И духовной чистой красотой.

Прочь пускай уходят все ненастья,

А в ваш дом придут мир и покой.

Я желаю лишь добра и света

И большой и чистой вам любви.

И живите долгие вы лета,

Пусть Господь от бед вас сохранит.

С Крещением Господним вас,

Пусть Бог благословляет.

Пусть на поступки верные

По жизни наставляет!

Оберегает от невзгод,

Дарует сил и счастья.

Своей защитой обойдет

И отведет ненастья!

Любви, здоровья, красоты,

Всех благ земных на свете.

И только веры в доброту

И мира на планете!

С Крещением всех православных!

Ведь этот день — один из главных.

Желаю верить продолжать,

Обид и зла не замечать.

Пусть Бог удачу вам подарит,

В беде и горе не оставит,

Дает и радость, и тепло.

Хочу, чтоб счастье к вам пришло.

Пусть в праздник Господнего Крещения

Придут в твой дом достаток и тепло.

Пускай пошлет Господь благословение,

Добро и счастье пусть прогонят зло!

Пусть ангелы с небес подарят сказку,

Любовь на крыльях принесут тебе,

Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,

Чтоб стало больше радостей в судьбе!

В день благой, Господнего Крещения,

Вам желаю сил, благословения,

И святой водицею умыться,

Пусть здоровье Ваше укрепится.

И души, и тела очищения,

Веры в Бога, должного терпения,

Никогда не знать проблем, ненастья,

Самого простого в жизни — счастья.

С Крещением Господним — светлым днем!

Вода святая пусть омоет душу,

А в сердце добром, искреннем твоем

Тревоги пусть покоя не нарушат,

Крещенские морозы пусть трещат,

Все беды и невзгоды прогоняя,

Пусть Ангелы твои тебя хранят,

От горя и обид оберегая!

Пусть сегодня Господне Крещение

Принесет для души чистоту!

Пусть тебе любое мгновение

Дарит радость, уют, доброту!

Я желаю, чтоб мир и достаток

Наполняли жизнь счастьем твою!

Пусть во всем всегда будет порядок,

Чтоб жилось тебе, словно в раю!

С Крещением Господним

Сегодня поздравляю.

И благ земных житейских

Я от души желаю!

Пусть Бог в душе и сердце

Всегда с Вами пребудет,

А о плохом и тяжком

Душа Ваша забудет!

В такой великий праздник

Пусть чудо приключится.

И все, о чем мечтали

Сегодня пусть случится!

Поздравляю с Крещением Господним и от души желаю в прорубь на самое дно бросить все свои печали, а дальше — дальше с чистой надеждой, свободной душой, крепкой верой и настоящей любовью продолжать свой путь, наполняя мир близких и свой внутренний мир радостью. Желаю здоровья крепкого, достатка и добра.

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.

***

Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать мира в жизни, благодати и душевного тепла, гармонии в сердце, надежды и любви. Желаю искренней молитвой попросить у Бога счастья и получить его в ответ, желаю откреститься от всех невзгод и не встречать печали на пути.

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Автор: Екатерина Пулатова