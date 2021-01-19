Сегодня церковь отмечает праздник Крещения Господнего. В этот день прославляют обряд крещения тридцатилетнего Иисуса Христа в реке Иордан, который был совершен Иоаном Крестителем. После Крещения на Иисуса сошел Святой Дух в форме голубя, поэтому этот праздник также называют Богоявлением. В Украине существует обычай проводить 19 января крещенские купания - для этого в водоеме готовят прорубь и святят воду.
Открытки и поздравления с Крещением
Поздравляю вас с Крещением Господним —
Днем, когда крестился наш Господь.
И желаю крепкого здоровья,
Пусть растут удача и доход.
Пусть Крещение вас одарит счастьем
И духовной чистой красотой.
Прочь пускай уходят все ненастья,
А в ваш дом придут мир и покой.
Я желаю лишь добра и света
И большой и чистой вам любви.
И живите долгие вы лета,
Пусть Господь от бед вас сохранит.
С Крещением Господним вас,
Пусть Бог благословляет.
Пусть на поступки верные
По жизни наставляет!
Оберегает от невзгод,
Дарует сил и счастья.
Своей защитой обойдет
И отведет ненастья!
Любви, здоровья, красоты,
Всех благ земных на свете.
И только веры в доброту
И мира на планете!
С Крещением всех православных!
Ведь этот день — один из главных.
Желаю верить продолжать,
Обид и зла не замечать.
Пусть Бог удачу вам подарит,
В беде и горе не оставит,
Дает и радость, и тепло.
Хочу, чтоб счастье к вам пришло.
Пусть в праздник Господнего Крещения
Придут в твой дом достаток и тепло.
Пускай пошлет Господь благословение,
Добро и счастье пусть прогонят зло!
Пусть ангелы с небес подарят сказку,
Любовь на крыльях принесут тебе,
Чтоб заиграла жизнь вдруг яркой краской,
Чтоб стало больше радостей в судьбе!
В день благой, Господнего Крещения,
Вам желаю сил, благословения,
И святой водицею умыться,
Пусть здоровье Ваше укрепится.
И души, и тела очищения,
Веры в Бога, должного терпения,
Никогда не знать проблем, ненастья,
Самого простого в жизни — счастья.
С Крещением Господним — светлым днем!
Вода святая пусть омоет душу,
А в сердце добром, искреннем твоем
Тревоги пусть покоя не нарушат,
Крещенские морозы пусть трещат,
Все беды и невзгоды прогоняя,
Пусть Ангелы твои тебя хранят,
От горя и обид оберегая!
Пусть сегодня Господне Крещение
Принесет для души чистоту!
Пусть тебе любое мгновение
Дарит радость, уют, доброту!
Я желаю, чтоб мир и достаток
Наполняли жизнь счастьем твою!
Пусть во всем всегда будет порядок,
Чтоб жилось тебе, словно в раю!
С Крещением Господним
Сегодня поздравляю.
И благ земных житейских
Я от души желаю!
Пусть Бог в душе и сердце
Всегда с Вами пребудет,
А о плохом и тяжком
Душа Ваша забудет!
В такой великий праздник
Пусть чудо приключится.
И все, о чем мечтали
Сегодня пусть случится!
Поздравляю с Крещением Господним и от души желаю в прорубь на самое дно бросить все свои печали, а дальше — дальше с чистой надеждой, свободной душой, крепкой верой и настоящей любовью продолжать свой путь, наполняя мир близких и свой внутренний мир радостью. Желаю здоровья крепкого, достатка и добра.
Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а лишь любовь и надежда согревали сердце.
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Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать мира в жизни, благодати и душевного тепла, гармонии в сердце, надежды и любви. Желаю искренней молитвой попросить у Бога счастья и получить его в ответ, желаю откреститься от всех невзгод и не встречать печали на пути.
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