Красивые костюмы на Хэллоуин для девушек и парней / depositphotos.com

Самым жутким праздником в году по праву считается Хэллоуин - день, когда, согласно поверьям, вся нечистая сила выходит в мир живых. Люди наряжаются в страшные костюмы, чтобы отпугивать злых духов - так повелось издавна. УНИАН расскажет, как сделать костюм на Хэллоуин своими руками и какой образ выбрать именно вам.

Костюмы на Хэллоуин для девушек 

Ведьма

Ленивый костюм на Хэллоуин / depositphotos.com

Самым популярным образом на Хэллоуин для милых дам считается образ ведьмы. Для его создания необходима одежда темных оттенков, такой же макияж и маникюр. Вы можете выбрать, какой ведьмой будете - роковой красоткой или скрючившейся старухой. И тот, и другой вариант приемлем - ведь на Хэллоуин каждый превращается в абсолютно любую сущность, главное - посеять страх. В качестве аксессуара вполне удачными вариантами будут тыква, волшебная палочка или даже кот.

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Монахиня

Костюм монашки на Хэллоуин / depositphotos.com

Второй по популярности костюм на Хэллоуин 2022. Для реализации этой идеи придется потратиться и купить монашескую одежду в специализированном магазине. Дополнительные аксессуары - крест, четки, молитвенник. Будет идеально, если вы поработаете и над макияжем, сильно выделив глаза черными тенями.

Невеста

Костюм невесты на Хэллоуин / depositphotos.com

Жуткий образ брошенной невесты - кошмар не только в Хэллоуин, но и в реальной жизни. Не обязательно для этого образа покупать свадебное платье - можно ограничиться обычным белым с пышной юбкой. Однако, потратиться придется на фату, чтобы костюм был реалистичным. Макияж стандартный для такой ситуации - алые губы, бледный тон лица и потекшая тушь. Волосы лучше растрепать - вы же, все-таки, в печали.

Медсестра

Костюм медсестры на Хэллоуин / depositphotos.com

Еще один удачный костюм для девушек - образ сумасшедшей медсестры. Создать его можно, купив медицинский халат и испачкав его красной краской, чтобы создать вид кровавых пятен. Не лишним будет приобрести и тематическую атрибутику - фонендоскоп, перчатки, клизму. Макияж также должен быть устрашающим - алые губы и глаза, подведенные черным карандашом.

Костюм на хэллоуин для взрослых мужчин

Скелет

Что можно купить на Хэллоуин мужчине или мальчику / depositphotos.com

Мужчины иногда выбирают для себя образ скелета - это просто и удобно, стоит лишь купить подходящий костюм, так как самому сделать его довольно сложно. Гримм в таком случае простой - выбеленное белой краской или тоном лицо и густо подведенные черным цветом глаза. Кстати, в такой же костюм можно нарядить не только взрослого мужчину, но и мальчика.

Граф Дракула 

Костюм вампира на Хэллоуин / depositphotos.com

Вампир - также популярный мифический персонаж, которым может стать мужчина к празднику Хэллоуина. Если вы хотите создать для себя такой образ, то найдите в шкафу черную рубашку, черные брюки и черные туфли. Придется купить мантию, ведь без нее образ вампира будет выглядеть незаконченным. Еще один штрих - накладные клыки или вставная игрушечная челюсть, которую можно купить в любом магазине игрушечных товаров для подобных праздников.

Пират

Костюм пирата на Хэллоуин / depositphotos.com

Капитан Джек Воробей - один из самых популярных персонажей всеми любимого фильма. Вам ничего не мешает повторить его образ и выбрать для себя такой костюм. Если возможности стать Джеком у вас нет, то можно приобрести в магазине стандартный костюм пирата, дополнив его бельмом на глаз и чучелом попугая.

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Оригинальные костюмы на Хэллоуин / depositphotos.com
Костюмы для пар на Хэллоуин / depositphotos.com

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