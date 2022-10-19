Какой самый популярный костюм на Хэллоуин и во что одеться на праздник - узнайте в материале УНИАН.

Самым жутким праздником в году по праву считается Хэллоуин - день, когда, согласно поверьям, вся нечистая сила выходит в мир живых. Люди наряжаются в страшные костюмы, чтобы отпугивать злых духов - так повелось издавна. УНИАН расскажет, как сделать костюм на Хэллоуин своими руками и какой образ выбрать именно вам.

Костюмы на Хэллоуин для девушек

Ведьма

Самым популярным образом на Хэллоуин для милых дам считается образ ведьмы. Для его создания необходима одежда темных оттенков, такой же макияж и маникюр. Вы можете выбрать, какой ведьмой будете - роковой красоткой или скрючившейся старухой. И тот, и другой вариант приемлем - ведь на Хэллоуин каждый превращается в абсолютно любую сущность, главное - посеять страх. В качестве аксессуара вполне удачными вариантами будут тыква, волшебная палочка или даже кот.

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Монахиня

Второй по популярности костюм на Хэллоуин 2022. Для реализации этой идеи придется потратиться и купить монашескую одежду в специализированном магазине. Дополнительные аксессуары - крест, четки, молитвенник. Будет идеально, если вы поработаете и над макияжем, сильно выделив глаза черными тенями.

Невеста

Жуткий образ брошенной невесты - кошмар не только в Хэллоуин, но и в реальной жизни. Не обязательно для этого образа покупать свадебное платье - можно ограничиться обычным белым с пышной юбкой. Однако, потратиться придется на фату, чтобы костюм был реалистичным. Макияж стандартный для такой ситуации - алые губы, бледный тон лица и потекшая тушь. Волосы лучше растрепать - вы же, все-таки, в печали.

Медсестра

Еще один удачный костюм для девушек - образ сумасшедшей медсестры. Создать его можно, купив медицинский халат и испачкав его красной краской, чтобы создать вид кровавых пятен. Не лишним будет приобрести и тематическую атрибутику - фонендоскоп, перчатки, клизму. Макияж также должен быть устрашающим - алые губы и глаза, подведенные черным карандашом.

Костюм на хэллоуин для взрослых мужчин

Скелет

Мужчины иногда выбирают для себя образ скелета - это просто и удобно, стоит лишь купить подходящий костюм, так как самому сделать его довольно сложно. Гримм в таком случае простой - выбеленное белой краской или тоном лицо и густо подведенные черным цветом глаза. Кстати, в такой же костюм можно нарядить не только взрослого мужчину, но и мальчика.

Граф Дракула

Вампир - также популярный мифический персонаж, которым может стать мужчина к празднику Хэллоуина. Если вы хотите создать для себя такой образ, то найдите в шкафу черную рубашку, черные брюки и черные туфли. Придется купить мантию, ведь без нее образ вампира будет выглядеть незаконченным. Еще один штрих - накладные клыки или вставная игрушечная челюсть, которую можно купить в любом магазине игрушечных товаров для подобных праздников.

Пират

Капитан Джек Воробей - один из самых популярных персонажей всеми любимого фильма. Вам ничего не мешает повторить его образ и выбрать для себя такой костюм. Если возможности стать Джеком у вас нет, то можно приобрести в магазине стандартный костюм пирата, дополнив его бельмом на глаз и чучелом попугая.

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