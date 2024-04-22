Рассказываем, как празднуют День Земли, что означает это событие и почему каждому из нас необходимо о нем помнить.

Забота о нашей планете - важная миссия, которую активно пропагандируют участники эко-движения по всему миру. Влияние человека на окружающую среду настолько пагубно, что в последние десятилетия риск экологической катастрофы увеличился в разы. Рассказываем, для чего нужен День Земли и как внести свою лепту в будущее нашей планеты.

День Земли 2024 - дата и традиции

Праздник ежегодно отмечается 22 апреля, и эта дата выбрана не просто так.

Из истории известно, что в 1969 году в Калифорнии произошла утечка нефти и несколько миллионов жидкости оказались в океане. В результате огромное количество представителей морской фауны погибли, а сама катастрофа заметно повлияла на экономику США. Через год, 22 апреля 1970 года, сенатор штата призвал американцев принять участие в экологической акции за защиту окружающей среды. Несколько лет День Земли был национальным праздником, а затем стал международным.

Видео дня

В 2009 году ООН официально объявила 22 апреля Международным Днем Матери-Земли.

В течение многих лет по всему миру в этот день люди высаживают деревья, выходят на мирные акции, убирают в парках и скверах, очищают реки и пляжи от мусора.

Когда звучит Колокол Мира

Самая интересная и важная традиция 22 апреля - звон в Колокол Мира. Таких памятников несколько и установлены они в разных городах.

Идея установки первого колокола принадлежит японцу Тиёдзи Накагава, который лично пережил бомбардировки Хиросимы. Он лично придумал сплав, из которого сделан исторический памятник - монеты, собранные в 104-х странах, и металлолом из Хиросимы. Колокол звучит в День Земли и в День начала войны (1 сентября), напоминая людям об ужасах, которые происходили с человечеством.

На памятнике можно увидеть надпись: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире" - как напоминание о том, к чему каждый из нас должен стремиться в итоге.

День Земли 2024 - картинки

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