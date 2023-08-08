В августе свой профессиональный праздник отмечают войска связи Украины - особое подразделение, которое часто называют "нервами армии". Во время войны невозможно переоценить заслуги связистов. Именно они передают важнейшую информацию по безопасным каналам, от них зависит, чтобы она быстро попала в надежные руки, и во многом - безопасность военнослужащих.
Когда День связиста в Украине
История этого праздника начинается в 1920 году - 8 августа в Киеве, на базе прежнего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка первых военных связистов. Поэтому именно эту дату выбрали для их профессионального праздника и согласно Указу второго Президента Украины Леонида Кучмы от 01.02.2000 года ежегодно8 августа отмечают День войск связи Вооруженных сил Украины, или, как его еще называют, День военного связиста.
Пожелайте в этот праздник отважным и храбрым людям бесперебойной связи и скорейшего наступления мира.
День связиста - поздравления
В труде желаю меньше риска,
Ведь нелегка судьба связиста.
Держи связь с миром ты всегда
И не сдавайся никогда!
Пускай здоровья будет много,
Счастливой будет пусть дорога.
Пусть в жизни ждет лишь светлый путь.
Связист, счастливым всегда будь!
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Поздравляю с Днем военного связиста! Желаю всегда успешно выполнять поставленные задачи - безо всяких помех и препятствий. Желаю, чтобы в твоей жизни никогда не пропадал сигнал оптимизма и связь с удачей!
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День военного связиста
Отмечает вся страна,
Всем, кто в службе этой занят,
Пожелать хочу добра.
Чаще вам передавать
Радостные вести,
Двигаться всегда к победе,
Не сидеть на месте.
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Поздравляю с Днём военного связиста и желаю острого слуха, внятной речи, стойкого темперамента, вольной души. Держи связь на высоте, устраняй с линии передач и с пути жизни любого противника. Успехов в деятельности. И пусть твоё сердце напрямую будет связано с любовью, мужеством и верой в себя!
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На войне нельзя без связи,
И об этом каждый знает,
Мы сегодня всех связистов
С праздником их поздравляем,
Им желаем счастья, мира,
Прочь уйдут пусть все проблемы,
За их труд и за отвагу
Очень благодарны все мы!
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Поздравляю с Днём военного связиста. Желаю с лёгкостью вводить в заблуждение любого врага, желаю успешно держать связь на проводе. Пусть будет много победных кличей и сигналов удачи в жизни. Желаю здоровья, смекалки, мира и благих вестей!
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Хотим поздравить всех связистов!
Вам пожелать сегодня рады,
Чтоб все на службе было "чисто",
Ведь это высшая награда!
Желаем быть всегда на связи,
Чтоб вам сопутствовал успех,
И в каждом слове, каждой фразе
Чтобы не слышали помех!
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Поздравляем всех, кто на связи! Пусть она вас никогда не подводит, эфир будет чистым, а провод цел! Желаем мастерски обходить все помехи и преграды, чтобы связь не прерывалась, а также счастья и благополучия в семьях!
День связиста - картинки
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Ранее мы рассказывали, когда отмечают День ВВС Украины и историю этого праздника.