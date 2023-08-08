В День связиста в Украине поздравьте всех причастных с праздником и поблагодарите их за службу в столь нелегкое время.

В августе свой профессиональный праздник отмечают войска связи Украины - особое подразделение, которое часто называют "нервами армии". Во время войны невозможно переоценить заслуги связистов. Именно они передают важнейшую информацию по безопасным каналам, от них зависит, чтобы она быстро попала в надежные руки, и во многом - безопасность военнослужащих.

Когда День связиста в Украине

История этого праздника начинается в 1920 году - 8 августа в Киеве, на базе прежнего Константиновского юнкерского военного училища началась подготовка первых военных связистов. Поэтому именно эту дату выбрали для их профессионального праздника и согласно Указу второго Президента Украины Леонида Кучмы от 01.02.2000 года ежегодно8 августа отмечают День войск связи Вооруженных сил Украины, или, как его еще называют, День военного связиста.

Пожелайте в этот праздник отважным и храбрым людям бесперебойной связи и скорейшего наступления мира.

Видео дня

День связиста - поздравления

В труде желаю меньше риска,

Ведь нелегка судьба связиста.

Держи связь с миром ты всегда

И не сдавайся никогда!

Пускай здоровья будет много,

Счастливой будет пусть дорога.

Пусть в жизни ждет лишь светлый путь.

Связист, счастливым всегда будь!

***

Поздравляю с Днем военного связиста! Желаю всегда успешно выполнять поставленные задачи - безо всяких помех и препятствий. Желаю, чтобы в твоей жизни никогда не пропадал сигнал оптимизма и связь с удачей!

***

День военного связиста

Отмечает вся страна,

Всем, кто в службе этой занят,

Пожелать хочу добра.

Чаще вам передавать

Радостные вести,

Двигаться всегда к победе,

Не сидеть на месте.

***

Поздравляю с Днём военного связиста и желаю острого слуха, внятной речи, стойкого темперамента, вольной души. Держи связь на высоте, устраняй с линии передач и с пути жизни любого противника. Успехов в деятельности. И пусть твоё сердце напрямую будет связано с любовью, мужеством и верой в себя!

***

На войне нельзя без связи,

И об этом каждый знает,

Мы сегодня всех связистов

С праздником их поздравляем,

Им желаем счастья, мира,

Прочь уйдут пусть все проблемы,

За их труд и за отвагу

Очень благодарны все мы!

***

Поздравляю с Днём военного связиста. Желаю с лёгкостью вводить в заблуждение любого врага, желаю успешно держать связь на проводе. Пусть будет много победных кличей и сигналов удачи в жизни. Желаю здоровья, смекалки, мира и благих вестей!

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Хотим поздравить всех связистов!

Вам пожелать сегодня рады,

Чтоб все на службе было "чисто",

Ведь это высшая награда!

Желаем быть всегда на связи,

Чтоб вам сопутствовал успех,

И в каждом слове, каждой фразе

Чтобы не слышали помех!

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Поздравляем всех, кто на связи! Пусть она вас никогда не подводит, эфир будет чистым, а провод цел! Желаем мастерски обходить все помехи и преграды, чтобы связь не прерывалась, а также счастья и благополучия в семьях!

День связиста - картинки

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Ранее мы рассказывали, когда отмечают День ВВС Украины и историю этого праздника.

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