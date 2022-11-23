Что просить у Георгия Победоносца, что можно и нельзя делать в эту дату и что пожелать близким - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно православные верующие поздравляют друг друга с Днем святого Георгия Победоносца и отмечают этот праздник 23 ноября. Эта дата имеет свои традиции и запреты, в этот же день обладатели имени Георгий отмечают именины. УНИАН расскажет, как нужно вести себя в день святого Георгия Победоносца и как лучше всего поздравить христиан.

Ранее мы составляли подробный православный календарь 2022 на ноябрь со всеми важными праздниками.

Что за праздник Георгий Победоносец - история святого

Святой родился в Каппадокии (Малая Азия) - сейчас на этой местности находится Турция. Родители его были верующими христианами, но отец принял мученическую смерть за Христа, а мать, имея владения в Палестине, забрала сына и переехала на малую родину.

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Когда Георгий вырос, он поступил на военную службу и за многочисленные успехи и достижения был замечен императором Диоклетианом. Правитель захотел, чтобы Георгий был в числе его стражи - так и вышло. В те времена, когда Диоклетиан начал гонение на христиан, воин раздал все свое имущество бедным и открыто защитил православных. За такие деяния его схватили, долго пытали и заставляли отречься от Христа.

Согласно легенде, святой чудесным образом исцелялся от ран, даже когда его подвергали самым страшным пыткам. Что бы ни происходило с Георгием - он оставался невредимым. В итоге, устав бороться с воином, его обезглавили.

День святого Георгия Победоносца - традиции и запреты

В эту дату православные верующие ходят в церковь, берут с собой хлеб и соль, чтобы освятить их. Этими продуктами потом нужно накормить домашний скот - согласно поверьям, такой ритуал улучшит состояние здоровья скотины и поможет ей легче пережить зиму. Также христиане дома и в храмах молятся Георгию Победоносцу об исцелении от болезней, о помощи в делах и о защите от недругов.

Категорически запрещено в день памяти святого Георгия Победоносца отправляться в командировки и путешествия - поездка будет неудачной. Также нельзя ничего давать взаймы соседям - можете ненароком отдать свое счастье и финансовое благополучие. Никаких новых дел также начинать не стоит - они не будут складываться удачно. Как и в любой другой православный праздник, сегодня запрещается ссориться и обижаться.

День святого Георгия Победоносца - открытки и поздравления

С Днем Георгия святого!

Пусть он вас от бед хранит,

От события плохого

И от всяческих обид.

Вера пусть вам помогает

Жить спокойно и легко,

А Господь оберегает

От ненужного всего!

В День святого Георгия Победоносца желаю крепкой силы воли, стального терпения и железного здоровья! Пускай храбрость, сила и ум помогают достичь всех поставленных целей! Пускай все будет по плечу! Искренне желаю, чтобы Господь оберегал тебя от всех бед и послал тебе свое благословение!

Пусть Георгий святой принесет

Только счастье, добро и удачу!

Пусть в душе твоей вера живет,

Становись во всех смыслах богаче!

Пожелать хочу море терпения,

Пусть с тобой будут храбрость и сила,

Чтобы каждое в жизни мгновение

Лишь успехи тебе приносило!

С Днем святого Георгия Победоносца. Желаю никогда не падать духом, всегда верить в свои силы и бороться до победного конца. Пусть рядом будет поддержка верных товарищей и любящих близких, что позволит мыслить разумно, поступать благородно и жить счастливо!

В День Георгия святого

Пожелаю долгих лет

И везения большого,

Крупных чтоб достичь побед!

И душевного здоровья,

И телесных крепких сил,

Чтоб Господь своей рукою

От невзгод огородил!

Пускай небеса возьмут вас под свою защиту. Пускай Святой Георгий укроет вас своим плащом. Желаю побед во всех делах, удачи на любом поприще и счастья на всем жизненном пути. Верьте в добро, не уступайте злу, любите жизнь и не прекращайте надеяться на чудо. С днем Георгия Победоносца!

Святой Георгий побеждает

Все беды, тяготы и зло,

Мы в День Георгия желаем,

Чтоб всем всегда во всем везло,

Пускай исчезнет вся жестокость,

А справедливость победит,

Желаем всем любви и мира,

Пусть на земле покой царит!

Поздравляю с Днем Георгия Победоносца! Желаю с Божьей помощью побеждать любое зло внутри себя и во внешнем мире, одолевать уныние, грусть и страх, больше радоваться, искренне любить, собирать счастье по крупицам прекрасных моментов. Пусть сила веры поможет справится с несправедливостью жизни и будет светлым лучом, показывающим путь.

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