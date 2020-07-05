День работников морского и речного флота: поздравления с праздником в стихах и картинках

Лучшие поздравления для всех работников морского и речного флота с их праздником.

Сегодня, 5 июля, в Украине отмечают День работников морского и речного флота. Ежегодно праздновать его принято в первое воскресенье июля, согласно указу президента Украины от 12 июня 2015 года.

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Профессия моряка окружена романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтают стать капитаном дальнего плавания, чтобы бороздить бездонные синие морские просторы.

УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и открытках для всех работников морского и речного флота с их профессиональным праздником.

С Днем работников морского и речного флота – стихотворные поздравления

***

С Днем работника флота, речного, морского,

Принесет пусть работа наслаждения море,

А еще реку денег, волну настроенья,

Каждый день пусть приносит от труда впечатленье.

Ведь в воде крыто много загадок,

Пожелаем найти Вам на них сто отгадок

И открыть для себя рек, морей всех секреты,

И уметь от коллег принимать их советы.

***

Пусть светит вам ярко ночная звезда

Озаряя сияньем ваш путь,

И пусть никогда не случится беда

И полегче будет тягостный труд.

Пусть речка и море будут рады всегда

Кораблю, на котором вы идете

И встретят душевно, там, где ступит нога

С днем работников морского и речного флота!

***

С Днем флота всех я поздравляю,

Пусть вам по жизни всем везет,

Судьба пусть в прятки не играет,

А счастье — смело в дом войдет!

Пусть будут реки без порогов,

А океаны — без штормов,

Тогда и в жизни будет много

Любви, надежд, спокойных снов!

***

С днем морского и речного флота

День сегодняшний - день особый.

И не зря посвящен он вам,

Бороздящим отважно воды

На судах своих, морякам.

Вам желаем попутного ветра

И фортуны улыбку узреть.

А любовь наша сквозь километры

Будет с берега душу вам греть.

***

Всех, кто флоту жизнь отдал

Поздравляю от души.

Славны вы, морские волки,

И речные хороши.

Пусть штормов не будет в жизни,

Шхуна к счастью лишь идет,

Свежий бриз подарит крылья,

Вдохновенье принесет.

День работников морского и речного флота: поздравления в картинках

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