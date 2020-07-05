День работников морского и речного флота: поздравления с праздником в стихах и картинках
Сегодня, 5 июля, в Украине отмечают День работников морского и речного флота. Ежегодно праздновать его принято в первое воскресенье июля, согласно указу президента Украины от 12 июня 2015 года.
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Профессия моряка окружена романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтают стать капитаном дальнего плавания, чтобы бороздить бездонные синие морские просторы.
УНИАН собрал лучшие поздравления в стихах и открытках для всех работников морского и речного флота с их профессиональным праздником.
С Днем работников морского и речного флота – стихотворные поздравления
***
С Днем работника флота, речного, морского,
Принесет пусть работа наслаждения море,
А еще реку денег, волну настроенья,
Каждый день пусть приносит от труда впечатленье.
Ведь в воде крыто много загадок,
Пожелаем найти Вам на них сто отгадок
И открыть для себя рек, морей всех секреты,
И уметь от коллег принимать их советы.
***
Пусть светит вам ярко ночная звезда
Озаряя сияньем ваш путь,
И пусть никогда не случится беда
И полегче будет тягостный труд.
Пусть речка и море будут рады всегда
Кораблю, на котором вы идете
И встретят душевно, там, где ступит нога
С днем работников морского и речного флота!
***
С Днем флота всех я поздравляю,
Пусть вам по жизни всем везет,
Судьба пусть в прятки не играет,
А счастье — смело в дом войдет!
Пусть будут реки без порогов,
А океаны — без штормов,
Тогда и в жизни будет много
Любви, надежд, спокойных снов!
***
С днем морского и речного флота
День сегодняшний - день особый.
И не зря посвящен он вам,
Бороздящим отважно воды
На судах своих, морякам.
Вам желаем попутного ветра
И фортуны улыбку узреть.
А любовь наша сквозь километры
Будет с берега душу вам греть.
***
Всех, кто флоту жизнь отдал
Поздравляю от души.
Славны вы, морские волки,
И речные хороши.
Пусть штормов не будет в жизни,
Шхуна к счастью лишь идет,
Свежий бриз подарит крылья,
Вдохновенье принесет.
День работников морского и речного флота: поздравления в картинках
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