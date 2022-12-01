Ежегодно в Украине 1 декабря отмечается День прокуратуры - праздник был учрежден 2 ноября 2000 года президентом Леонидом Кучмой. В эту дату поздравляют всех сотрудников силовых ведомств и желают им как можно больше успешных дел и положительных результатов на поприще справедливости.
С Днем прокуратуры Украины - картинки и пожелания
Здоровья желаю, терпения,
В работе успеха, везения,
Еще долголетья, любви,
Отсутствия бед на пути.
Желаний любых исполнения —
Всех-всех просто, без исключения.
Пусть дарят на отдых бесплатные туры
Вам всем в День работников прокуратуры.
Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины и хочу пожелать убеждённости в своих рассуждениях, уверенности в своих обвинениях, смелости в своих решениях, настойчивости в своих стремлениях, успеха в своих начинаниях. Пусть истина будет на твоей стороне, а кроме неё и удача. И, несмотря на беспокойную и столь нелёгкую деятельность, пусть жизнь твоя всё же будет благополучной, счастливой и разнообразной.
Всех, кому прокуратура,
Заменила дом родной,
От души я поздравляю
С вашим славным нынче днем.
Крепкого вам всем здоровья,
Сил и выдержки стальной,
Пусть всегда закон поможет
Победить в борьбе большой.
Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться надёжной защитой справедливости и мудрости, рассудительности и принципиальности любимой страны. Пусть каждый день удаётся встречать с неопровержимыми фактами и доводами успеха, пусть всегда в жизни будет удача, поддержка, достаток, любовь.
Поздравляем мы сегодня
Всю прокуратуру.
Все боятся, уважают
Видную фигуру.
Ваша сложная работа -
Важное призвание,
Пусть не "двинется" от стресса
Разум и сознание.
Всем здоровья и успехов,
В семьях - понимания,
Никогда не падать духом,
Воплощать мечтания.
Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!
Пускай прокуратура Украины
Работает успешно и стабильно!
Пускай вам покоряются вершины
И будет пусть всегда и все посильно!
Фемиде подчиняться вечно надо,
Ведь только в справедливости есть сила!
Желаю, чтоб отличная зарплата
Вам радость каждый месяц приносила!
Неоценим Ваш вклад, работника прокуратуры Украины, в дело формирования нашей страны, как правового государства, укрепления законности. В Ваш праздник, День прокуратуры, примите поздравления с пожеланиями успехов на нелегком трудовом поприще и благополучия в семье!