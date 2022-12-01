Лучшие поздравления с Днем прокуратуры в прозе, стихах и картинках - в материале УНИАН.

Ежегодно в Украине 1 декабря отмечается День прокуратуры - праздник был учрежден 2 ноября 2000 года президентом Леонидом Кучмой. В эту дату поздравляют всех сотрудников силовых ведомств и желают им как можно больше успешных дел и положительных результатов на поприще справедливости.

С Днем прокуратуры Украины - картинки и пожелания

Здоровья желаю, терпения,

В работе успеха, везения,

Видео дня

Еще долголетья, любви,

Отсутствия бед на пути.

Желаний любых исполнения —

Всех-всех просто, без исключения.

Пусть дарят на отдых бесплатные туры

Вам всем в День работников прокуратуры.

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины и хочу пожелать убеждённости в своих рассуждениях, уверенности в своих обвинениях, смелости в своих решениях, настойчивости в своих стремлениях, успеха в своих начинаниях. Пусть истина будет на твоей стороне, а кроме неё и удача. И, несмотря на беспокойную и столь нелёгкую деятельность, пусть жизнь твоя всё же будет благополучной, счастливой и разнообразной.

Всех, кому прокуратура,

Заменила дом родной,

От души я поздравляю

С вашим славным нынче днем.

Крепкого вам всем здоровья,

Сил и выдержки стальной,

Пусть всегда закон поможет

Победить в борьбе большой.

Поздравляю с Днём работников прокуратуры Украины. Желаю всегда оставаться надёжной защитой справедливости и мудрости, рассудительности и принципиальности любимой страны. Пусть каждый день удаётся встречать с неопровержимыми фактами и доводами успеха, пусть всегда в жизни будет удача, поддержка, достаток, любовь.

Поздравляем мы сегодня

Всю прокуратуру.

Все боятся, уважают

Видную фигуру.

Ваша сложная работа -

Важное призвание,

Пусть не "двинется" от стресса

Разум и сознание.

Всем здоровья и успехов,

В семьях - понимания,

Никогда не падать духом,

Воплощать мечтания.

Пусть счастливо проходит жизнь, пусть работа делается легко и с удовольствием. Какие бы люди ни попадались на пути — пусть любовь и забота преобладают над безразличием к людской судьбе. С Днем работника прокуратуры!

Пускай прокуратура Украины

Работает успешно и стабильно!

Пускай вам покоряются вершины

И будет пусть всегда и все посильно!

Фемиде подчиняться вечно надо,

Ведь только в справедливости есть сила!

Желаю, чтоб отличная зарплата

Вам радость каждый месяц приносила!

Неоценим Ваш вклад, работника прокуратуры Украины, в дело формирования нашей страны, как правового государства, укрепления законности. В Ваш праздник, День прокуратуры, примите поздравления с пожеланиями успехов на нелегком трудовом поприще и благополучия в семье!

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