День отца в Украине официально отмечается в третье воскресенье июня. В мире праздник известен с начала прошлого века, а у нас празднуется лишь с 2019 года. День отца 2023 отмечают 18 июня. В нашей статье собраны самые красивые поздравления и картинки, которыми можно поздравить любимого папу.
Как можно поздравить отца - пожелания и открытки
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
***
С Днем отца я поздравляю!
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
***
В День отца тебе желаю
Крепкого здоровья.
Пусть исполнятся мечты все.
Счастья и покоя!
Будь всегда самим собою,
Чаще улыбайся,
А хандре, невзгодам разным
Ты не поддавайся.
***
Быть отцом непросто очень —
Нужно стать семьи опорой,
Утром, днем и даже ночью
Быть готовым свернуть горы!
С этой должностью почетной
Ты справляешься на славу.
Заявляю я с охотой:
Лучший, папа, ты по праву!
***
Вот папин день и наступил.
Хочу, чтоб радость он дарил,
Добра, здоровья на года,
Любви взаимной навсегда.
И чтоб печали не касались,
Друзья надежными остались,
Удачи, счастья без конца.
Любимый папа, с Днем отца!
***
Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!
***
Папуля, поздравляю тебя с Днем отца и хочу сказать - ты самый лучший папа в мире! Спасибо за то, что ты у меня есть и за всё, что ты сделал для меня. Пусть здоровье тебя никогда не подводит, в кошельке никогда не будет пусто, а на душе - грустно. Желаю чтобы мы, твои дети, тебя всегда радовали и вызывали гордость!
***
Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!
***
Поздравляю своего папочку с Днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!
***
Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!