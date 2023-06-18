Собрали самые красивые поздравления и трогательные открытки ко Дню отца.

День отца в Украине официально отмечается в третье воскресенье июня. В мире праздник известен с начала прошлого века, а у нас празднуется лишь с 2019 года. День отца 2023 отмечают 18 июня. В нашей статье собраны самые красивые поздравления и картинки, которыми можно поздравить любимого папу.

Как можно поздравить отца - пожелания и открытки

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Видео дня

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

***

С Днем отца я поздравляю!

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.

Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

***

В День отца тебе желаю

Крепкого здоровья.

Пусть исполнятся мечты все.

Счастья и покоя!

Будь всегда самим собою,

Чаще улыбайся,

А хандре, невзгодам разным

Ты не поддавайся.

***

Быть отцом непросто очень —

Нужно стать семьи опорой,

Утром, днем и даже ночью

Быть готовым свернуть горы!

С этой должностью почетной

Ты справляешься на славу.

Заявляю я с охотой:

Лучший, папа, ты по праву!

***

Вот папин день и наступил.

Хочу, чтоб радость он дарил,

Добра, здоровья на года,

Любви взаимной навсегда.

И чтоб печали не касались,

Друзья надежными остались,

Удачи, счастья без конца.

Любимый папа, с Днем отца!

***

Поздравляю с особенным праздником — Днем отца! Быть отцом это и сложно, и радостно, но в любом случае, это — счастье! Береги и цени свой статус. Желаю много сил, средств и терпения для исполнения такой почетной роли!

***

Папуля, поздравляю тебя с Днем отца и хочу сказать - ты самый лучший папа в мире! Спасибо за то, что ты у меня есть и за всё, что ты сделал для меня. Пусть здоровье тебя никогда не подводит, в кошельке никогда не будет пусто, а на душе - грустно. Желаю чтобы мы, твои дети, тебя всегда радовали и вызывали гордость!

***

Будь здоровым, мудрым, крепким, сильным, смелым, уверенным в завтрашнем дне. Оставайся такой же надежной опорой для семьи. С Днем папы!

***

Поздравляю своего папочку с Днем отца! Папуля, хочу пожелать тебе никогда не стареть, а всегда оставаться таким же активным и жизнерадостным. Пусть все, чего тебе так сильно хочется, обязательно сбудется, а я тебе всегда помогу и поддержу. Я тебя люблю!

***

Поздравляю тебя с днём отца, хочу пожелать тебе здоровья и счастья. Пусть дети радуют тебя, и что бы ты гордился ими, будь им верным другом и в ответ получи от них любовь, преданность и взаимопонимание!

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