Сегодня день по своей продолжительности становится равен ночи.

Каждый сентябрь происходит знаковое астрономическое событие, которое принято считать началом настоящей осени. Речь идет об осеннем равноденствии.

Осеннее равноденствие 2020: когда наступает

Дата осеннего равноденствия не является устоявшейся и варьируется каждый год в пределах 20-23 сентября. Так, в этом году оно приходится на сегодняшний день, 22 сентября. Наступит осеннее равноденствие в 16 часов 31 минуте по киевскому времени.

Осеннее равноденствие – что это за явление

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня: когда отмечаем, приметы и что нельзя делать в этот праздникСамо название подсказывает значение этого явления. Равноденствие – это период, когда день по своей продолжительности становится равен ночи. Такое явление происходит дважды в год: весной и осенью.

В день осеннего равноденствия Солнце перемещается из северного в южное полушарие. С этого момента начинается период длительных ночей и коротких дней – наступает астрономическая осень.

Таким образом, световой день будет постепенно уменьшаться вплоть до дня зимнего солнцестояния, которое будет 22 декабря. А уже в 20-х числах марта 2021 года ночь и день снова сравняются и наступит день весеннего равноденствия.

Как следует проводить день осеннего равноденствия

Наши предки верили, что в день осеннего равноденствия важно сбалансировать энергетические потоки, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, богатство и любовь.

Так, в этот день нужно проанализировать свои дела, подвести итоги, а также помириться с тем, с кем поссорились, наладить отношения в семье.

Это самое подходящее время, чтобы выбросить из дома хлам, который хранили по принципу "а вдруг понадобится". То же самое следует сделать и с вредными привычками.

Поскольку осеннее равноденствие приходится на завершение сбора урожая, то в этот день обычно не обходилось без застолий и гуляний. Хозяйки, в частности, готовили разнообразную выпечку. Считалось, что пирожки с капустой принесут человеку богатство, с мясом – помогут в карьерном продвижении, а с брусникой – в любви.

Как и в другие "знаковые" астрологические даты, в этот день занимались гаданием: девушки стремились узнать о суженом и свадьбы, а замужние женщины интересовала любовь мужа и рождение детей.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие

В период осеннего равноденствия не стоит начинать любые новые дела.

Запрещено в этот день конфликтовать – внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла. День нужно провести на позитивной ноте и не допускать грустных мыслей, чтобы не отпугнуть от себя удачу и везение.

Приметы и поверья на день осеннего равноденствия

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Какая в этот день погода – такой будет и осень.

Мало ягод на рябине – осень будет сухая и не дождливая.

Если птицы улетают стаями – к холодной зиме.

Холодную зиму также предвещало наличие пожелтевших листьев на березах и красного – на рябине.

Наши предки верили, что кто увидел свадебную процессию в этот день, будет счастлив целый год.

Чтобы обеспечить себе богатство – нужно праздновать всю неделю.

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Автор: Алина Вишневская