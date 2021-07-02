Сегодня отмечают свой профессиональный праздник все работники украинских налоговых служб.

2 июля свой праздник отмечают люди, от которых зависит финансовое благополучие нашей страны. Сегодня празднуется День налоговика Украины. Работы налоговой службы сложная и очень ответственная. Чтобы почтить этот важный труд, был учрежден профессиональный праздник для налоговиков.

История Дня налоговика Украины

Налоговая служба была создана в Украине практически с нуля после обретения независимости. Впервые посвященный налоговикам праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2000 году. Отмечался он 30 октября. В 2005 году Виктор Ющенко подписал новый указ, по которому датой праздника назначается 2 июля.

Поздравления с Днем налоговика Украины

Служба в налоговой — дело почетное,

Ведь кто-то же должен в казну собирать,

Немалые деньги, что так нужны льготникам,

И детям, больным — чтобы на ноги встать.

Хоть с миру по нитке, но общими силами

Народ формирует бюджет всей страны!

Работник налоговой, поднимем бокалы мы!

От нас поздравленья в свой праздник прими!

***

В День налоговика примите

Сегодня поздравления.

Желаю в деле вашем

Упорства и терпения.

Пусть сложная работа

Все силы не отнимет,

Успех пусть встретит вас

И радостно обнимет.

Всех налоговиков

Я хочу поздравить.

Дело ваше непростое —

Трудно тут слукавить.

Не сдают пускай нервишки,

Пусть здоровым будет вид,

Отдыхать желаю чаще,

Никогда не знать обид.

Ты очень верно служишь Украине,

Следишь, чтобы наполнилась казна,

Хоть винтик ты в огромнейшей машине,

Но роль твоя отчаянно важна.

Желаем тебе крепкого здоровья,

Чтобы его хватило на сто лет,

Живи легко, красиво и с любовью,

Купаясь в счастье и не зная бед!

От лица всех законопослушных граждан Украины, поздравляю всех сотрудников налоговой службы! Вы строгие, суровые и неприступные, но в то же время справедливые и понимающие каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а любящих, заботливых и понимающих - дома.

***

Налоговая служба помогает наполнить наш бюджет денежными средствами, из которых платят все социальные выплаты и развивается страна. Искренне желаю тебе счастья, здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой!

***

Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый денек желаю тебе финансовой стабильности, бодрости духа.

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Автор: Екатерина Пулатова