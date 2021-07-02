2 июля свой праздник отмечают люди, от которых зависит финансовое благополучие нашей страны. Сегодня празднуется День налоговика Украины. Работы налоговой службы сложная и очень ответственная. Чтобы почтить этот важный труд, был учрежден профессиональный праздник для налоговиков.
История Дня налоговика Украины
Налоговая служба была создана в Украине практически с нуля после обретения независимости. Впервые посвященный налоговикам праздник был учрежден указом Леонида Кучмы в 2000 году. Отмечался он 30 октября. В 2005 году Виктор Ющенко подписал новый указ, по которому датой праздника назначается 2 июля.
Поздравления с Днем налоговика Украины
Служба в налоговой — дело почетное,
Ведь кто-то же должен в казну собирать,
Немалые деньги, что так нужны льготникам,
И детям, больным — чтобы на ноги встать.
Хоть с миру по нитке, но общими силами
Народ формирует бюджет всей страны!
Работник налоговой, поднимем бокалы мы!
От нас поздравленья в свой праздник прими!
***
В День налоговика примите
Сегодня поздравления.
Желаю в деле вашем
Упорства и терпения.
Пусть сложная работа
Все силы не отнимет,
Успех пусть встретит вас
И радостно обнимет.
Всех налоговиков
Я хочу поздравить.
Дело ваше непростое —
Трудно тут слукавить.
Не сдают пускай нервишки,
Пусть здоровым будет вид,
Отдыхать желаю чаще,
Никогда не знать обид.
Ты очень верно служишь Украине,
Следишь, чтобы наполнилась казна,
Хоть винтик ты в огромнейшей машине,
Но роль твоя отчаянно важна.
Желаем тебе крепкого здоровья,
Чтобы его хватило на сто лет,
Живи легко, красиво и с любовью,
Купаясь в счастье и не зная бед!
От лица всех законопослушных граждан Украины, поздравляю всех сотрудников налоговой службы! Вы строгие, суровые и неприступные, но в то же время справедливые и понимающие каждого налогоплательщика. Желаю выдержки и крепких нервов на работе, а любящих, заботливых и понимающих - дома.
***
Налоговая служба помогает наполнить наш бюджет денежными средствами, из которых платят все социальные выплаты и развивается страна. Искренне желаю тебе счастья, здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой!
***
Ты самоотверженно работаешь на благо нашей Украины, ежедневно приносишь пользу родной стране. А сегодня у тебя, как у налоговика, праздник. В этот теплый денек желаю тебе финансовой стабильности, бодрости духа.
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