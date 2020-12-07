Сегодня местное самоуправление стало основой народовластия.

Сегодня, 7 декабря, в Украине отмечают День местного самоуправления. Этот праздник посвящен чествованию самоуправления как наиболее демократической формы правления. Это также профессиональный праздник работников органов местного самоуправления и городских и областных депутатов.

История праздника

Дата праздника была установлена указом Президента от 25 ноября 2000 года, "...учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности...".

Община издавна была в Украине особой формой организации общества. Община - это общество равноправных лиц. Именно общинное общество является неотделимой чертой украинского народа. Такое устройство царило в украинском селе и запорожском казачестве. О значении общины в истории государства писали Грушевский и Франко.

Украинское народовластие подверглось значительному удару под давлением Российской империи и советской власти. Крепостное право, Голодоморы и репрессии инакомыслящих были призваны подавить инициативность украинцев и их сплоченность.

Поздравления с Днем местного самоуправления

Поздравление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова: "Уважаемые представители органов местного самоуправления! От вашей работы зависит качество и комфорт нашего жизненного пространства. Отремонтирована ли школа в селе, достаточно ли парков в городе, отремонтированы ли дороги в области? Это те вопросы, на которые напрямую влияет ваша ежедневная работа."

Уважаемые соотечественники! Поздравляем Вас с Днем местного самоуправления! Этот праздник тесно связан с обретением Украиной независимости, развитием собственной государственности и демократии. Становление самоуправляющихся традиций - особая страница в истории украинского государства. Хочу поблагодарить за честный и самоотверженный труд сельских, поселковых, городских голов, депутатов и работников исполнительных аппаратов местных советов, за активное участие широких масс населения в управлении государством.

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Поздравляем всех земляков с Днем местного самоуправления! Желаем всем работникам органов местного самоуправления, депутатам местных советов, ветеранам самоуправляемой нивы, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, добра и достатка. Хотим пожелать вам в этот день сил, вдохновения, успехов в работе, здоровья и счастья и, конечно же, мирного неба над головой.

День местного самоуправления - это праздник тех, кто работает в органах местной власти, депутатов и всех граждан, которые болеют за проблемы своего города, заботятся о расцвете и росте государства. Желаю всем, кто работает на благо людей, крепкого здоровья, благополучия и согласия в ваших семьях, новых успехов в деле служения своей общине, родному краю и нашей Украине! Только такая власть и является действительно народной - властью не над обществом, а легитимной властью самого общества, для общества и в интересах общества. С праздником вас!

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Автор: Екатерина Пулатова