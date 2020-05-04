День матери: история и традиции праздника

День матери в Украине и мире в 2020 году отмечается 10 мая.

Один из самых светлых и радостных праздников в году – это День матери. Украина, как и многие страны мира, отмечает его в середине мая.

Когда отмечается День матери в 2020 году

День матери Украина традиционно отмечает во второе воскресенье мая. Происходит это согласно Указу президента Украины от 10 мая 1999 года №489/99.

День матери в Украине в 2020 году приходится на воскресенье, 10 мая.

День матери имеет международный статус и празднуется в десятках стран мира.

День матери – история праздника

День матери праздновать начали в США. Первый раз американцы отметили его в 1907 году. Инициатором стала Анна Джарвис. Она учредила этот праздник в честь своей мамы – гражданской активистки, которая прославилась во времена Гражданской войны в США.

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В наше время материнский праздник отмечают более чем в 50 странах мира. Во многих из них даты не совпадают и приходятся на разные дни. К примеру, День матери в Украине, как и в большинстве государств, отмечается во второе воскресенье мая, в Беларуси – 14 октября, в России – в последнее воскресенье ноября, в Грузии – 3 марта, в Польше – 26 мая, а во многих ближневосточных странах – 21 марта.

Традиции празднования Дня матери

В этот день принято поздравлять матерей и дарить им символические подарки. Также многие семьи в этот праздник собираются вместе, чтобы поблагодарить своего самого родного человека за все. Те, у кого мама умерла, в этот день поминают ее.

Отметим, что поздравления с Днем матери похожи на поздравления с 8 Марта - с той лишь разницей, что они адресованы не всем женщинам, а тем, кто познал счастье материнства или скоро станет мамой. День матери – особый праздник, когда можно еще раз напомнить самому дорогому человеку, как вы его цените и любите. Дети в этот день дарят своим матерям цветы, открытки, посвящают им стихи и песни. Помните, что главное в этот праздник – ваше внимание.