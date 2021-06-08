Этот день считается астрономическим началом лета в северном полушарии Земли.

В июне традиционно наступает летнее солнцестояние. Это самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

День летнего солнцестояния 2021 - дата

День летнего солнцестояния приходится на 20 или 21 июня. Так, в високосные годы он обычно происходит 20 июня, а в обычные – 21 июня.

В этом году летнее солнцестояние будет именно 21 июня.

Что означает летнее солнцестояние

В день летнего солнцестояния Солнце достигает максимально высокой позиции, а планета практически полностью обращена к нему северным полушарием.

Читайте такжеДень молодежи 2021: когда отмечается и что означает праздникЭтот день считается астрономическим началом лета в северном полушарии Земли и начала зимы в южном полушарии.

В то же время на самом деле после этого планета начинает разворачиваться к зиме, ведь Солнце постепенно будет склоняться по небосводу ниже, в результате чего дни будут становиться короче, а ночи – длиннее.

Ранее в этот день славяне отмечали Ивана Купала. Однако после перехода на Григорианский календарь, праздник перестал совпадать с самым длинным днем в году и был перенесен на 7 июля.

Что можно и нельзя делать в летнее солнцестояние

День летнего солнцестояния является одним из самых мистических в году. В народе верят, что он обладает особой энергетикой. Утром, в частности, предки собирали росу, умывались ею, чтобы таким образом сохранить молодость и красоту.

В этот день стоит проснуться на рассвете, ведь в данный момент очень сильная энергетика. Благоприятна она, в частности, для загадывания желаний.

Не следует поддаваться плохим эмоциям, ссориться и кричать. Весь негатив в день летнего солнцестояния от себя надо отгонять, стремясь испытывать лишь приятные эмоции.

Чтобы привлечь расположение Солнца, надо надеть в этот день одежду оранжевого, золотого или желтого цвета.

Приметы на День летнего солнцестояния

Плохая и пасмурная погода в этот день предвещает неурожай.

Много росы утром на летнее солнцестояние – к хорошему урожаю.

Если ночь была звездной, то осенью будет много грибов.

Встретить рассвет в День летнего солнцестояния – к здоровью в течение года.

В народе также верили, что, чтобы привлечь деньги и удачу, в этот день нужно положить под дверь монету.

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Автор: Алина Вишневская