День крещения Руси: как внедрялась новая религия, история и значение

День Крещения Киевской Руси ежегодно отмечается на государственном уровне.

Более тысячи лет назад произошло важное событие, которое изменило ход истории, ценностные ориентиры и определило судьбу многих поколений украинцев. Речь идет о крещении Киевской Руси. В этом году Украина будет праздновать уже 1032-ю его годовщину.

День Крещения Киевской Руси ежегодно отмечается на государственном уровне. Датой праздника выбрано 28 июля – ведь именно в этот день православный мир чтит память равноапостольного князя Киевского Владимира Святославовича. Он, как известно, не только сам обратился в христианство, но и поспособствовал тому, что оно стало государственной религией Киевской Руси.

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Путь Киевской Руси к христианству

Утверждение христианства на Руси – это длительный и сложный процесс, растянувшийся во времени на много веков. Так, первой правительницей Руси, которая официально приняла христианство, была княгиня Ольга. Произошло это, по разным источникам, в 955 или 957 году во время паломничества княгини Ольги в Константинополь. Там она приняла крещение с именем Елена от самого Константинопольского Патриарха, а крестным отцом стал император Константин VII Багрянородный.

Княгиню Ольгу считают покровительницей православной веры. Благодаря ее деятельности на Руси стали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику.

Однако ее деятельность не находила поддержки и понимания в ее ближайшем окружении. Продолжить дело княгини Ольги – крестить Киевскую Русь и провозгласить христианство государственной религией – смог только ее внук князь Владимир Великий.

Христианство и Владимир Великий

Придя к власти князь Владимир понял, что для укрепления государства и его престижа нужна новая вера. Поэтому перед крещением Киевской Руси князь Владимир Святославович проанализировал каждую из религий и отдал предпочтение христианству.

Существует много версий относительно времени и места крещения самого князя. Наиболее вероятной датой является 988 год. А что касается места, то чаще всего называется Херсонес, хотя это мог быть и Киев.

Согласно летописи, летом 988 года князь Владимир Святославович был крещен в церкви св. Иакова в Херсонесе и женился на сестре византийского императора Анне. В конце лета он с женой вернулся в Киев и приказал всем принять новую веру, а языческих идолов сбросить в Днепр.

Как крестили Киевскую Русь

Массовое крещение киевлян, как повествует летопись, происходило в водах реки Почайна, притоке Днепра. После этого христианство стало государственной религией Киевской Руси.

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В целом христианизация Руси проходила постепенно. К тому же не везде этот процесс происходил без сопротивления, как в Киеве. Например, на севере Руси, где христианство было менее распространено, внедрения новой религии было встречено враждебно, и новгородцев пришлось крестить силой. Летопись и другие источники также упоминают о довольно длительное сохранение элементов язычества в народе.

Значение крещения Киевской Руси

С принятием христианства Киевское государство, согласно тогдашним представлениям, будто очистилось от скверны и становилось частью мирового христианского сообщества, особенно тесно сблизившись с Византией – наиболее развитой державой тогдашней Европы.

Христианство стало мощным толчком для развития образования и культуры. Получило распространение заимствованное из Византии искусство, а также письменность и письменная литература. На территории государства начали открываться школы, а в Киеве был построен главный храм Руси, посвященный Богородице, который более известен как Десятинная церковь.

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