День Конституции Украины: когда и как будем праздновать, история и интересные факты

Этот важный государственный праздник подарит украинцам дополнительный выходной день.

День Конституции – один из главных государственных праздников Украины. Ведь Конституция является Основным законом страны, который гарантирует каждому гражданину права и свободы, а также определяет политическое устройство государства.

День Конституции 2020: дата и выходные дни

Традиционно ежегодно День Конституции отмечается 28 июня и является официальным выходным днем. В 2020 году этот праздник приходится на воскресенье. Поскольку суббота и так является выходным днем, то ближайший понедельник, 29 июня, будет нерабочим. Таким образом украинцы будут отдыхать три дня подряд для отдыха – с 27 по 29 июня.

Как возник праздник День Конституции Украины

В ночь на 28 июня 1996 года, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада наконец приняла и ввела в действие Основной закон государства – Конституцию Украины. Этому важному событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, дебатов и договоренностей.

Произошло это в 9:18 утра 28 июня 1996 года. "Есть Конституция!", – такими были первые слова тогдашнего главы Верховной Рады Александра Мороза после принятия Конституции 315 голосами народных депутатов.

Как независимое государство Украина прожила без собственной Конституции около пяти лет и стала последней из постсоветских стран, где приняли Основной закон. Принятая Конституция закрепила независимость и суверенитет Украины, а также в ней написано, что страна существует для людей, но не наоборот.

Именно в честь принятия Основного закона 28 июня и празднуется День Конституции.

Интересные факты о Конституцию Украины

Каждый президент Украины приносит присягу на верность народу, положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие.

В течение 1990-1996 гг. было предложено 15 проектов Конституции Украины – от Конституционной комиссии, политических партий и ученых.

Международное сообщество приветствовало принятие Конституции Украины и признало ее одной из самых демократичных в мире.

В 2011 году была презентована первая миниатюрная Конституция Украины – книга размером 2х3 см. В ней 160 страниц, а каждая буква не более 1 мм. Весит книга всего 15 г. Миниатюра вместила лишь десятую часть текста оригинала. Автор – художник-график Игорь Степанов – потратил на ее создание около двух месяцев.

В 2019 году в сети Интернет появилась электронная Конституция Украины для детей в виде комиксов. Авторами Конституции в комиксах стали братья Капрановы, а художником – Александр Костенко.

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