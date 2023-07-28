"Если кто не придет завтра на реку - богатый или бедный, нищий или раб - будет мне враг", - 28 июля отмечают день святого князя Владимира, крестителя Киевской Руси.

28 июля - день памяти князя Владимира, который в 988 году навсегда изменил жизнь Киевской Руси, приняв христианство. О том, кем был князь до этого и какие события произошли после перехода в христианскую веру - в материале.

Князь Владимир и его история

Киевский князь Владимир жил в X-XI веках, родился около 960 года. Он был сыном древлянки - дочери князя Мала, которого княгиня Ольга казнила за убийство своего мужа Игоря. Двух детей князя Мала, сына и дочь, Ольга пожалела и забрала к себе, и позже Малуша родила ей внука Владимира - от сына княгини Святослава.

Святослав в 970 году между тремя сыновьями поделил землю: Ярополку - Киев, Олегу - Овруч, Владимиру - Новгород. Но вскоре Владимиру пришлось бежать к варягам - из-за коварных замыслов старшего брата. Впрочем, через какое-то время он собрал дружину, вернулся и в 978 году отобрал у Ярополка киевский престол.

Видео дня

Князь Владимир изначально был язычником. Он поклонялся богам, приносил им жертвы, имел гарем. Но все изменилось, когда князь потребовал руки византийской царевны Анны - взамен на военную помощь. Константинополь согласился с условием, что князь примет крещение. Согласно "Летописи временных лет", Владимир и до этого задумывался о выборе веры, и он пал на православие.

Крещение князя и крещение Руси

Князя Владимира крестили в Херсонесе, по преданию перед этим он внезапно ослеп, а после крещения прозрел. Тогда же он и произнес свою знаменитую фразу: "Теперь я узрел Бога Истинного!" В крещении князь был наречен Василием. Вместе с ним обряд крещения прошли его сыновья, слуги, жены (у язычников было много жен). От всех своих жен Владимир отказался, а в 988 году вместе с новой супругой Анной отправился обратно в Киев. Вскоре в водах Днепра произошло историческое крещение. Известно, что накануне Владимир объявил:

Если кто не придет завтра на реку - богатый или бедный, нищий или раб - будет мне враг.

Желание правителя было исполнено.

С тех пор князь стал рушить языческие святилища, а на их месте возводить церкви. Он заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинный), затем в Киеве возвели храм Софии и кафедральный собор Пресвятой Богородицы. В 1007 году в Десятинную церковь князь перенес мощи своей бабушки - святой равноапостольной Ольги, а через 4 года - похоронил там свою супругу Анну. В 1013 году против князя затеяли заговор - его сын Святополк Окаянный захотел завладеть престолом, но якобы покаялся в этом. Второй сын Владимира, Ярослав, отказался платить дань. 73-летний князь было решил пойти на него с войском в Новгород, но заболел и умер 15 июля 1015 года в резиденции в Спас-Берестове.

Приближенные, чтобы скрыть смерть от Святополка, завернули тело князя в ковер и тайно похоронили в Десятинной церкви.

За заслуги князя величают Владимир Великий, а в народе он известен как Владимир Красное Солнышко - за то, что был добр, подавал милостыню, разделял трапезу с нищими на своем дворе, а если нужно было - отправлял еду тем, кто не мог прийти. В какой-то момент князь даже отказался от смертной казни, мол, "не казню - греха боюсь".

Святого Владимира вспоминают 28 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 15 июля.

Молитва святому Владимиру - о чем можно попросить

К святому Владимиру обращаются с просьбой об исцелении от болезней, особенно от заболеваний глаз - как говорилось ранее, при крещении князь сам исцелился от слепоты. Также Владимиру молятся, чтобы Господь избавил нас от врагов, воцарился мир и укрепилась вера.

Святой угодник Божий, премудрый князь Владимир! Не обойди вниманием мольбы наши, умоли Господа о нас, дабы не прогневался он за грехи наши, вольно или невольно совершенные, но удостоит милосердия Своего и прощения, дабы могли мы удостоиться Спасения и Царствия Небесного. К Тебе, всемилостивый, взываем: упаси от врагов видимых и невидимых, от наветов дьявольских и человеческих, от недугов телесных и душевных. Не оставь своим покровительством в делах, во благо человеческое совершаемых. Во веки веков славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в Украине отмечают День крещения Руси.

Вас также могут заинтересовать новости: