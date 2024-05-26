День Киева 2024 года будет насыщенным и интересным.

Ежегодно в последние выходные мая наша столица отмечает День Киева. Этот праздник обычно длится несколько дней, на протяжении которых устраивают фестивали, соревнования, ярмарки и большой концерт на Майдане Независимости. В этом году во время полномасштабной войны День Киева также не обойдется без мероприятий и интересных акций.

День Киева 2024 - история праздника

День Киева впервые отметили в 1987 году. Праздник был посвящен 1500-летию основания столицы, хотя эта дата очень условная. С тех пор ежегодно последние весенние выходные посвящали мероприятиям в честь праздника.

Сколько лет Киеву на самом деле - неизвестно. Некоторые источники называют датой основания нашей столицы 852 год, но это не так. На самом деле это первое письменное упоминание Киева с установленной датой в "Повести временных лет". Очевидно, что город существовал задолго до этого. Также неизвестно, были ли основатели Киева Кий, Щек, Хорив и Лыбедь реальными людьми или мифическими персонажами.

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День Киева 2024 - мероприятия

В воскресенье 26 мая в столице пройдет много интересных мероприятий - как платных, так и бесплатных.

Пробег под каштанами - ежегодная благотворительная акция пройдет в разное время и в разных локациях. Каждый участник должен внести пожертвование в размере 300 гривен.

- ежегодная благотворительная акция пройдет в разное время и в разных локациях. Каждый участник должен внести пожертвование в размере 300 гривен. На протяжении дня будут можно посетить экспозиции в музеях Miniland.UA, "Аптека-музей на Подоле" и в музее "Становления украинской нации".

в музеях Miniland.UA, "Аптека-музей на Подоле" и в музее "Становления украинской нации". В течение дня можно сходить на ярмарку "Все.Свои" на Десятинной, 12.

на Десятинной, 12. 12:00 - интерактивная квест-экскурсия "Казацкие тайны Подола" , стоимость от 300 до 400 гривен.

, стоимость от 300 до 400 гривен. С 13:00 до 20:00 в кинотеатре Жовтень пройдет "Киевкинофест" , где можно за деньги посетить кинопоказы, выставку картин и лекции о создании кино, а также бесплатно обменяться вещами на маркете "Неречизм".

, где можно за деньги посетить кинопоказы, выставку картин и лекции о создании кино, а также бесплатно обменяться вещами на маркете "Неречизм". С 14:00 по 22:30 на ВДНГ пройдет День Киева . Мероприятие включает концерт Павла Зиброва и группы Kolaba, выступления диджеев, игры на свежем воздухе, розыгрыши с призами, выставку музыкальных инструментов и фудкорты с едой. Вход свободный, но посетителей просят донатить на ВСУ.

. Мероприятие включает концерт Павла Зиброва и группы Kolaba, выступления диджеев, игры на свежем воздухе, розыгрыши с призами, выставку музыкальных инструментов и фудкорты с едой. Вход свободный, но посетителей просят донатить на ВСУ. 15:00 - детское интерактивное представление "Фокусы, магия и кролик" в Киевском культурном кластере "Краков". Вход стоит 245-350 гривен.

в Киевском культурном кластере "Краков". Вход стоит 245-350 гривен. 15:00 - концерт украинской народной песни "Веселые музыканты" в Мамаевой слободе, билеты стоят 200 гривен.

в Мамаевой слободе, билеты стоят 200 гривен. 17:00 - французская комедия "Дамский портной" в театре "Большой остров". Билеты стоят 100-300 гривен.

в театре "Большой остров". Билеты стоят 100-300 гривен. 17:30 - патриотический хард-рок перформанс "Бей орков и сохраняй спокойствие" от рок-группы "Кука и банда" в Октябрьском дворце. Билеты стоят от 250 гривен.

от рок-группы "Кука и банда" в Октябрьском дворце. Билеты стоят от 250 гривен. 18:00 - концерт "Мой Киев " в дворце "Украина", посетить который можно за 500-1200 гривен.

" в дворце "Украина", посетить который можно за 500-1200 гривен. 18:00 - в Music Pub Pepper's Club пройдет концерт " Украинский джаз на День Киева" с ретро-музыкой 60-80-ых годов. Цена входа - от 390 гривен.

с ретро-музыкой 60-80-ых годов. Цена входа - от 390 гривен. 18:00 - исторический спектакль для всей семьи "Легенды Киева" в Театре драмы и комедии на Левом берегу. Вход от 250 до 600 гривен.

в Театре драмы и комедии на Левом берегу. Вход от 250 до 600 гривен. 18:30 - представление "Kvadrat-шоу" в ресторане "SHEF", где можно посмотреть театральное шоу в стиле Бродвея. Стоимость - от 200 гривен.

в ресторане "SHEF", где можно посмотреть театральное шоу в стиле Бродвея. Стоимость - от 200 гривен. 19:00 - рок-концерт ко Дню Киева от группы Артиш в Докер-пабе. Билет стоит от 175 гривен.

Не забывайте, что в случае объявления воздушной тревоги посетителей попросят покинуть мероприятие и перейти в ближайшее укрытие.

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