День Киева онлайн: праздничные мероприятия в столице в условиях карантина

Большинство праздничных мероприятий в столице в этом году пройдут в режиме теле- и видеотрансляции.

В связи с карантинными ограничениями День Киева, который в этом году столица празднует 31 мая, будет проходить в необычном формате.

День Киева 2020: особенности празднования

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Обычно день Киева празднуют с большим размахом: с концертом на Майдане Независимости, ярмарками, выставками цветов, марафонами и другими мероприятиями. Однако в этом году помехой традиционному празднованию стал введенный в стране карантин.

Поскольку массовые мероприятия запрещены, нынешний День Киева пройдет в режиме теле- и видеотрансляции.

Так, утром 31 мая в эфире телеканала "Киев" стартует праздничная программа. В частности, киевляне увидят поздравление, серии тематических сюжетов "Прогулки по Киеву", "Киев, который мы любим", "Портреты" и "Истории".

Онлайн пробег под каштанами

Уже привычное для Киева в этот день мероприятие будет проходить в режиме онлайн. Понаблюдать за ним можно в прямом эфире на сайте probig.kiev.ua, странице в Facebook и на ТРК "Киев". Организаторы предлагают присоединиться к благотворительной акции, сделав взнос в размере 100 гривень. Средства направят на нужды украинских врачей, а также медицинских учреждений.

Виртуальные концерты

В День Киева можно насладиться гала-концертом лауреатов и участников Всеукраинского фестиваля хорового искусства "Песня над Днепром-2020" имени Анатолия Авдиевского. Он будет доступен на Youtubе-канале UA:ESTRADA.TV.

Также в сети будут показывать гала-концерт "Мировые шедевры" с участием артистов и оркестра Киевского национального академического театра оперетты.

А 30 и 31 мая в 20:00 состоится трансляция концерта Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Ревуцкого в записи, посвященного Дню Киева.

Кроме того, в воскресенье состоятся радиоконцерты групп [О], On I Ona, ADAM, "Нумер 482" и Green Grey.

Открытие киевских фонтанов

С 31 мая в Киеве включат музыкальные фонтаны и фонтаны с подсветкой. Они будут работать вплоть до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Концерт с балкона театра

30 и 31 мая в Киеве состоится праздничный концерт с балкона Киевского академического театра оперы и балета для детей и юношества, который на вул. Межигорской, 2. Все, кто будет проходить мимо здания, увидит музыкальное поздравление артистов. Начало – в 20:00.

Уникальный фэнтези-парк под открытым небом

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Это одна из немногих экспозиций, которая открылась в Киеве на первом этапа выхода из карантина. Работать он начал 15 мая.

На интерактивной выставке можно увидеть драконов, живших тысячи лет назад, а также их потомков, которые и до сих пор находят свое отражение в современном искусстве, литературе и в видеоиграх.

Окунуться в магический мир сказочных лесов и древних времен помогут более 20 анимированных драконов вместе с фэнтезийными декорациями и экспозициями.

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