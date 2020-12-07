Сегодня православная церковь чтит святую Екатерину Александрийскую.

Ежегодно 7 декабря свой День ангела отмечают все женщины, девушки и девочки по имени Екатерина. В этот день православная церковь чтит святую Екатерину Александрийскую.

Читайте такжеНовогоднее настроение 2021 своими руками: идеи самостоятельно изготовленных праздничных украшенийПо преданию, она была дочерью правителя Александрии Египетской Конста во время правления императора Максимиана (305-313). Девушке не удавалось найти любимого, так как она хотела выйти только за того, кто будет умнее ее. Тогда девушке помог христианский наставник ее матери, рассказавший Екатерине, что он знает юношу, который превосходит ее во всем – это Сын Божий.

Впоследствии в Александрию на языческий праздник, во время которого приносились и человеческие жертвы, прибыл сам император Максимиан. Любовь к мученикам-христианам и сердечное желание облегчить их участь побудили Екатерину пойти к правителю. Девушка мудро обличила заблуждения язычников. Максимиану же не удалось сломить сильную христианскую веру Екатерины, поэтому он приказал ее казнить.

УНИАН собрал самые разные поздравления с Днем ангела Екатерины в стихах и прозе, а также картинки и открытки по случаю именин.

С Днем ангела Екатерина - стихи и открытки

***

С днем ангела, Екатерина!

Будь всегда-всегда любима.

Желаем счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

Еще желаем жить в достатке,

Ни в чём не знать тебе нехватки.

Желаем света и добра,

Желаем нежности, тепла.

***

Тебе желаю, Катерина,

От счастья лишь адреналина,

Ведь горячее бьётся кровь,

Когда есть радость и любовь!

Желаю искреннего смеха,

Достатка в жизни и успеха,

И будет пусть добра погода

С тобой в любое время года!

***

Сегодня Катин праздник,

Чудесный, светлый день,

И, с ленточкой атласной

Пусть ждут ее цветы.

Сегодня светит солнце

И шелестит листва,

Пусть с красотой эмоций

Звучат о ней слова.

***

Екатерина, будь счастливой!

Пускай удача тебя ждёт,

Судьба окатит позитивом,

Любовь и нежность принесёт.

Скорей мечты осуществятся,

Настанет жизнь — на зависть всем,

Чтобы творить и улыбаться,

И круглый год, и целый день!

***

Екатерина, в праздник твой

Любви желаю, счастья, смеха,

Пусть самой лёгкою тропой

Судьба ведёт тебя к успеху.

И от улыбки неземной

Сердца мужчин, как лёд, пусть тают,

Бежит удача за тобой,

И радость будни наполняет!

***

Катенька, Екатерина,

Я хочу сказать тебе:

Будь за каждое мгновенье

Благодарна ты судьбе.

Я тебе желаю счастья,

Я добра прошу тебе.

Пусть улыбки согревают,

Побеждай в любой борьбе!

***

Как царица, как богиня,

Ты по жизни идеал.

Милая Екатерина,

Я и сам не ожидал,

Что такие есть на свете

Что добро творят всегда.

Ты всех лучше на планете.

Ты, как в роднике вода,

Светом душу наполняешь.

Катя, милая моя,

От души тебе желаю

Я такой же быть всегда!

Поздравления с Днем Екатерины в прозе и картинках

***

С днем ангела, Катенька! Желаю тебе чувствовать себя на вершине успеха, в эпицентре любви, заботы и поддержки. Пусть у тебя будет любящая семья, успешная карьера, уютный дом и верные друзья! Пусть радуют перспективы и отношения с близкими! Желаю тебе чувствовать себя гармонично и радостно!

***

Екатерина, я хочу, чтобы твоя улыбка спутником стала, а девизом по жизни была победа и удача. Не переставай верить в самое лучшее, мечтать о сокровенном и желать то, что просит душа и сердце. С Днем ангела!

***

Катюша, я тебя от души поздравляю и пожелать хочу тебе добрых чудес и бравого счастья, неземной любви и светлой радости жизни, безупречных побед и великих поступков, неиссякаемых сил и дружбы с фортуной.

***

Сегодня день только для тебя будет, Екатерина! Пусть с самого утра будет тебя будить счастье, чтобы радость и забота были на завтрак, победы и успехи в обед, а уют и спокойствие на ужин. Пуст жизнь сладкой и вкусной!

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Автор: УНИАН