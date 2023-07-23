День бабушек и дедушек - очень трогательный праздник, который отмечается в Украине несколько раз в году.

День бабушек и дедушек - очень добрый и трогательный праздник, в который принято поздравлять родителей наших родителей. Это те, кто всегда примет нас в своем доме, вкусно накормят и ласково поддержат. В этот добрый праздник внукам стоит зайти в гости к бабушке и дедушке, поблагодарить их за заботу и принести какой-то подарок. А если нет возможности их проведать - позвоните им по телефону.

Когда день бабушек и дедушек в Украине

Праздник бабушки и дедушки имеет несколько дат в году. Международный день бабушек и дедушек отмечается в четвертое воскресенье июля - в 2023 году это 23 июля. Также в Украине принято поздравлять бабушек и дедушек 28 октября и 21 января.

Христианский день бабушек и дедушек отмечают 26 июля. В эту дату церковь чтит святых Анну и Иоакима - родителей Девы Марии и бабушку и дедушку Иисуса Христа.

Видео дня

1 октября в мире отмечают День пожилых людей. В эту дату можно поздравить людей преклонного возраста, если не уверены в наличии у них внуков.

День бабушек и дедушек - поздравления

День сегодня не простой,

Уникальный и большой —

Праздник бабушек родных

И дедулей дорогих!

Жить желаем очень долго,

Не грустить совсем нисколько,

Улыбаться и шутить,

Бегать, прыгать и шалить!

***

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра.

В День бабушек и дедушек —

Лишь счастья Вам, тепла!

Здоровья вам и радости.

И пусть бегут года,

Душа пускай не старится,

А будет молода!

***

Бабушки и дедушки,

Родные и любимые!

Мы вас обожаем,

Вы незаменимые!

Счастья и здоровья вам,

Бодрости и сил,

Чтобы каждый жизни день

Радость приносил.

***

С Днем бабули и дедули!

Счастья, радости, добра!

Пусть печали лоб не хмурят,

Будет жизнь полна добра.

Пусть здоровье не подводит,

А в душе весна живет,

Настроение боевое

И удачу принесет!

***

Бабушки, дедушки наши любимые,

Будьте судьбою и небом хранимыми.

Ваши забота, любовь и терпение

Стоят внимания и уважения.

Пусть в вашей жизни не будет печали,

Дети и внуки всегда навещают,

Счастье и радость поселятся в доме.

Пусть никогда не подводит здоровье!

***

Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником. Желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку, терпение и за ту мудрость, которую вы передаете своим детям и внукам. Живите счастливо!

***

Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.

***

Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!

***

Милые наши любимые бабули и дедули поздравляем вас с Днем бабушек и дедушек! Пусть в ваших домах всегда пахнет пирожками, в воздухе летают выдуманные сказочные истории, а на пороге всегда встречают с распростертыми руками! Живите долго и счастливо, пусть дети ценят, а внуки не забывают!

***

С праздником, дорогие наши, самые ласковые и самые мудрые, самые переживательные и самые родные, с днём бабушек и дедушек! Пусть внуки радуют вас своим вниманием и заботой, заставляют гордиться своими достижениями и не перестают удивлять своими талантами!

День бабушек и дедушек - открытки и картинки

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