День бабушек и дедушек - очень добрый и трогательный праздник, в который принято поздравлять родителей наших родителей. Это те, кто всегда примет нас в своем доме, вкусно накормят и ласково поддержат. В этот добрый праздник внукам стоит зайти в гости к бабушке и дедушке, поблагодарить их за заботу и принести какой-то подарок. А если нет возможности их проведать - позвоните им по телефону.
Когда день бабушек и дедушек в Украине
Праздник бабушки и дедушки имеет несколько дат в году. Международный день бабушек и дедушек отмечается в четвертое воскресенье июля - в 2023 году это 23 июля. Также в Украине принято поздравлять бабушек и дедушек 28 октября и 21 января.
Христианский день бабушек и дедушек отмечают 26 июля. В эту дату церковь чтит святых Анну и Иоакима - родителей Девы Марии и бабушку и дедушку Иисуса Христа.
1 октября в мире отмечают День пожилых людей. В эту дату можно поздравить людей преклонного возраста, если не уверены в наличии у них внуков.
День бабушек и дедушек - поздравления
День сегодня не простой,
Уникальный и большой —
Праздник бабушек родных
И дедулей дорогих!
Жить желаем очень долго,
Не грустить совсем нисколько,
Улыбаться и шутить,
Бегать, прыгать и шалить!
***
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра.
В День бабушек и дедушек —
Лишь счастья Вам, тепла!
Здоровья вам и радости.
И пусть бегут года,
Душа пускай не старится,
А будет молода!
***
Бабушки и дедушки,
Родные и любимые!
Мы вас обожаем,
Вы незаменимые!
Счастья и здоровья вам,
Бодрости и сил,
Чтобы каждый жизни день
Радость приносил.
***
С Днем бабули и дедули!
Счастья, радости, добра!
Пусть печали лоб не хмурят,
Будет жизнь полна добра.
Пусть здоровье не подводит,
А в душе весна живет,
Настроение боевое
И удачу принесет!
***
Бабушки, дедушки наши любимые,
Будьте судьбою и небом хранимыми.
Ваши забота, любовь и терпение
Стоят внимания и уважения.
Пусть в вашей жизни не будет печали,
Дети и внуки всегда навещают,
Счастье и радость поселятся в доме.
Пусть никогда не подводит здоровье!
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Поздравляем наших бабушек и дедушек с таким замечательным праздником. Желаем им здоровья, долголетия и всех благ! Пусть ваши души наполняется теплом и светом, а сердца — любовью и радостью. Спасибо за вашу заботу, ласку, терпение и за ту мудрость, которую вы передаете своим детям и внукам. Живите счастливо!
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Дорогие наши, любимые дедушки и бабушки, поздравляем вас с вашим днем и хотим сказать вам огромное спасибо за любовь, отдачу, мудрость и терпение, которые вы дарите своим внукам и детям. Желаем вам, родные наши, крепкого здоровья, взаимной любви и семейного счастья, и чтобы внуки любили и ценили, а дети были благодарны и всегда о вас помнили.
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Дорогие наши, поздравляю с Днем бабушек и дедушек! Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами!
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Милые наши любимые бабули и дедули поздравляем вас с Днем бабушек и дедушек! Пусть в ваших домах всегда пахнет пирожками, в воздухе летают выдуманные сказочные истории, а на пороге всегда встречают с распростертыми руками! Живите долго и счастливо, пусть дети ценят, а внуки не забывают!
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С праздником, дорогие наши, самые ласковые и самые мудрые, самые переживательные и самые родные, с днём бабушек и дедушек! Пусть внуки радуют вас своим вниманием и заботой, заставляют гордиться своими достижениями и не перестают удивлять своими талантами!